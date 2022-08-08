Гвоздева о заработке во время войны: "У меня корона не упала, тем более у мужа нет работы"

Еще до начала полномасштабной войны танцовщица Илона Гвоздева вместе со своим мужем начала строить собственный дом.

Но вторжение России в Украину несколько изменило их планы. Строительство дома супруги продолжили, даже несмотря на то, что семья потеряла свой заработок.

Илона призналась, что ее муж не работает. Она же, в свою очередь, берется за любой заработок, чтобы обеспечить семью и продолжить дальше строить дом.

Дом Илоны Гвоздевой / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

А любимый Гвоздевой в это время работает прорабом на их строительстве и контролирует самостоятельно весь процесс. По словам танцовщицы, это помогает им экономить немало денег.

"Я нахожу работу, я преподаю детям, езжу в университет, на какие-то детские мастер-классы. Короче говоря, я делаю все, где до этого я, возможно, даже не работала. Я хватаюсь за малейшую возможность. У меня корона не упала, я работаю в разных статусах, и мы продолжаем строить дом. Тем более, что у мужа пока нет работы", — рассказала танцовщица в интервью Алине Доротюк.

Муж Илоны Гвоздевой

Напомним, недавно советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович также рассказал о своем заработке. По словам политического обозревателя, основной доход ему приносят его семинары.

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