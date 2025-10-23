Гвоздева похвасталась жильем за более 200 тысяч долларов и раскрыла свой заработок

Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva

Украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева поделилась подробностями своей жизни во время войны и рассказала, как совмещает карьеру, учебу и семью.

Знаменитость призналась, что с возлюбленным Иваном Хомячуком построили дом "с нуля" за более 200 тысяч долларов. Кроме того, звезда рассказала о своих источниках дохода — Гвоздева преподает в различных танцевальных студиях, а также в Киевском национальном университете культуры и искусств.

Однако на этом Гвоздева не остановилась — она получает второе образование по специальности "Психология" в КНУ имени Тараса Шевченко, поступив на общих условиях без помощи связей или звездного статуса. Танцовщица объяснила свой выбор.

"Танцы - это классно, но учитывая возраст и физические возможности, не будешь танцевать всю жизнь. Через движение, проработку эмоций и анализ психологического портрета можно помогать людям и переходить от танцев к арт-терапии. Я ставлю задачи, а человек через телесные практики их решает. Танцы помогают проработать стресс, тревогу, комплексы и неуверенность", — призналась звезда в шоу "По домам".

Звезда рассекретила, что вместе с ней, ее мужем и двумя детьми проживает няня, которая имеет собственную комнату в доме. Гвоздева подчеркнула, что услуги няни — это не роскошь, а возможность сохранить гармонию в семье.

"Это дорого, но очень классно. Няня для нас — как член семьи. Я знаю, что дети ухожены, всегда в безопасности, накормлены, выгуляны на улице. И самое главное — у нас с мужем время на двоих. Сегодня няня — это возможность уберечь семью", — отметила танцовщица.

