Гвоздева пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем и раскрыла причину: "Задыхаюсь ночью"

Звезда рассказала о том, что долго скрывала.

Украинская хореограф Илона Гвоздева откровенно рассказала об ухудшении состояния здоровья.

Знаменитость в фотоблоге рассказала, что в последнее время много работала и никогда не рассказывала, что за этим стоит. В частности, как ее организм после длительных истощений и стресса давал сбои. Так, в течение последнего периода Илона начала ощущать панические атаки и значительное ухудшение самочувствия.

"Как бы положительно я ни вела свою страницу, но за кадром я всегда оставляю весь негатив: спортивные травмы, постоянное недосыпание, стресс, переутомление и большие физические нагрузки. Все это имеет накопительный эффект и в самый неуместный момент бьет по общему состоянию! Поэтому немного вам откровенно о себе: последние месяцы у меня панические атаки, ночью задыхаюсь, колени крутят и общее состояние организма и иммунитета, из-за стресса и усталости, имеют низкие показатели!" – призналась Илона.

Илона Гвоздева об ухудшении здоровья / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

В результате хореограф сразу принялась решать ситуацию и уехала в отпуск, чтобы снова набраться сил и вернуться к работе:

"Но я не расстраиваюсь, а пытаюсь реагировать на сигналы своего тела. Именно это стало причиной моей поездки в Трускавец!" – добавила звезда.

Напомним, недавно девушка актера Тараса Цымбалюка, бизнесвумен Светлана Готочкина сделала пластическую операцию и показала результат после смены формы носа.

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