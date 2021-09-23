Гвоздева раскритиковала MELOVIN на "Танцах" и заявила, к кому у создателей шоу "особое внимание"

Гвоздева раскритиковала MELOVIN на "Танцах" и заявила, к кому у создателей шоу "особое внимание"

Хореограф выразила свое мнение.

Хореограф Илона Гвоздева, которая отказалась от участия в этом сезоне шоу "Танцы со звездами", продолжает смотреть проект и делиться своими мыслями с фанами.

Как и в первом эфире, знаменитость заметила недостатки во время третьего эфира. В частности, звезда заявила, что у создателей шоу особое внимание к одной из пар — Дмитрию Каднаю и Алине Ли. Как написала танцовщица в своих Instagram-stories, по ее мнению, продюсеры дают больше возможностей именно этим участникам.

"Самые шикарные костюмы проекта и образы почему-то именно в этой пары и не уже не первый эфир. Проекция, технические возможности, подача, постановка, реклама, дневники — чувствуется особое внимание к этой звезде. Явно видно, что этой паре дают больше возможностей для своего проявления, чем остальным ребятам. В наших сезонах такого не было. Все были в равных условиях, и это была честная борьба", — заявила Илона.

Также Гвоздева раскритиковала танец Дмитрия в третьем эфире.

instagram.com/ilonagvozdeva

Не обошла вниманием артистка и номер эпатажного MELOVIN. Ей не нравится ни постановка, ни образы и даже техника партнерши певца Лизы Русиной.

"Впервые за историю проекта профессиональная танцовщица танцевала технику ча-ча-ча хуже звезды (нонсенс). Все тот же дьявольский образ, кресты, монашки, падшие души — эпатаж на первом месте, все остальное не в счет. Я конечно все понимаю — шоу и так далее, но есть мораль и границы приличия?! Вульгарно и безвкусно, зато в тренде. Не могу назвать это искусством. Жалкое подобие. Зато есть бесконечные "сношения" двух партнеров на главной сцене страны", — поделилась знаменитость.

instagram.com/ilonagvozdeva

Впрочем, Гвоздева также похвалила Артура Логая. За выступление она поставила паре 9 баллов из 10.

Напомним, недавно Илона Гвоздева со слезами на глазах пожаловалась на детские больницы и обратилась к президенту. В артистки заболел сын Доминик.

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