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Стоит на гвоздях, прыгает на скакалке час: невероятные умения, которыми удивляет Тина Кароль

Стоит на гвоздях, прыгает на скакалке час: невероятные умения, которыми удивляет Тина Кароль

Тина Кароль

Артистка поражает сторонников своими талантами.

Украинский поп-дива Тина Кароль на собственном примере доказывает, что "талантливый человек — талантлив во всем".

Артистка, кроме своего сильного вокала и песен, нередко шокирует поклонников различными удивительными умениями. Редакция сайта ТСН.ua решила показать, чем удивляет звезда.

Стоит на гвоздях

Недавно звезда украинского шоу-бизнеса шокировала видео, как стоит на гвоздях. Артистка поделилась, что это ее трансформация в спорте. Исполнительница пришла к такому методу в этом году и теперь каждый день не проходит без такого необычного действия.

@tinakarol

Кто также занимается стойкой на гвоздь? Если нет, хотел бы попробовать? ## трансформациявспорте ## тинакароль

♬ Девочка — Тина Кароль

"Это больно! Но это больше о принятии боли, и насколько он страшен. Возможно, наш мозг рисует его таким, невероятно болезненным. Я пока еще только начинаю", — поделилась Кароль.

Почти час прыгает на скакалке

Еще одной трансформацией в спорте исполнительница считает свои прыжки со скакалкой. Так, Тина занимается без перерыва 40-45 минут и признается, что пока 50 мин ей даются сложно. Впрочем, с таким желанием звезда скоро будет прыгать и час. Исполнительница поделилась, что занимается так, чтобы без усталости и одышки петь вживую несколько концертов в день.

@tinakarol

Привет! Это моя ## трансформациявспорте занимаешься ли ты спортом \ йогой? Поделись

♬ Красиво — Тина Кароль

Имеет ошеломляющую растяжку

Удивляет фанов знаменитость и своей растяжкой. Кароль время от времени показывает видео, где демонстрирует невероятную гибкость тела.

© instagram.com/tina_karol
instagram.com/tina_karol

Танцует на стульях

И вот растяжка Тины позволяет ей шокировать фанов невероятными трюками на стульях. Так, во время своих концертов певица исполняет фирменные головокружительные позирования.

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тина Кароль / instagram.com/tina_karol
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Овладела роликами

Тина на все 100% преданная своему делу. И ради эффектных шоу она готова освоить, казалось бы, все, что угодно. В частности, звезда быстро научилась кататься на роликах для съемок своего клипа "Красиво".

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Также бесстрашная исполнительница выступила на сцене и устроила фотосет с живым питоном на голом теле.

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Артистка успевает все. Кроме концертов, записей на студии, съемок клипов и занятий спортом, Тина Кароль также развивает свой бренд. Звезда выпускает свечи, платки, помады, обувь и еще много всевозможных девичьих штучек.

© instagram.com/tina_karol
instagram.com/tina_karol

Со своей стороны, преданные фаны не прекращают восхищаться своим кумиром и мечтают быть похожими на нее.

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