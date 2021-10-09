Стоит на гвоздях, прыгает на скакалке час: невероятные умения, которыми удивляет Тина Кароль

Артистка поражает сторонников своими талантами.

Украинский поп-дива Тина Кароль на собственном примере доказывает, что "талантливый человек — талантлив во всем".

Артистка, кроме своего сильного вокала и песен, нередко шокирует поклонников различными удивительными умениями. Редакция сайта ТСН.ua решила показать, чем удивляет звезда.

Стоит на гвоздях

Недавно звезда украинского шоу-бизнеса шокировала видео, как стоит на гвоздях. Артистка поделилась, что это ее трансформация в спорте. Исполнительница пришла к такому методу в этом году и теперь каждый день не проходит без такого необычного действия.

instagram.com/tina_karol

Танцует на стульях

И вот растяжка Тины позволяет ей шокировать фанов невероятными трюками на стульях. Так, во время своих концертов певица исполняет фирменные головокружительные позирования.

Тина Кароль / instagram.com/tina_karol

Овладела роликами

Тина на все 100% преданная своему делу. И ради эффектных шоу она готова освоить, казалось бы, все, что угодно. В частности, звезда быстро научилась кататься на роликах для съемок своего клипа "Красиво".

Также бесстрашная исполнительница выступила на сцене и устроила фотосет с живым питоном на голом теле.

Артистка успевает все. Кроме концертов, записей на студии, съемок клипов и занятий спортом, Тина Кароль также развивает свой бренд. Звезда выпускает свечи, платки, помады, обувь и еще много всевозможных девичьих штучек.

instagram.com/tina_karol

Со своей стороны, преданные фаны не прекращают восхищаться своим кумиром и мечтают быть похожими на нее.

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