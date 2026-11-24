Гью Джекман / © Associated Press

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Украинский актер Олег Загородний рассказал, как привлек внимание голливудской звезды Хью Джекмана к войне в Украине и почему знаменитость не захотел публично комментировать российскую агрессию.

По его словам, он хотел привлечь Джекмана к поддержке Украины. Помочь с этим могла художница Хейли Милен, которая сотрудничала с голливудской знаменитостью в экологических проектах. Однако выяснилось, что Джекман не готов публично высказываться о войне. Так что украинский актер решил изменить тактику. Он нашел тему, которая могла бы заинтересовать звезду.

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Олег Загородний / © скриншот с видео

Загородний предложил художнице сделать упор не на человеческих жертвах, а на экологических последствиях российской агрессии. В частности, на гибели животных, лесных пожарах и уничтожении природной среды. Хейли поддержала замысел и создала картину, передававшую масштабы разрушений украинской природы.

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"Я говорю: а давай на картине изобразим не войну. Пусть он думает о том, что в этих посадках сгорают леса, пусть он думает не о людях, не об украинцах — а что там ежик сгорел, лисичка... О животных. Сгорел домик зайчика, целый лес", — вспомнил актер в интервью .

Гью Джекман / © Associated Press

Работа изображала изуродованную украинскую степь с серыми пейзажами и уничтоженными деревьями. Ее представили на мероприятии, где присутствовал Хью Джекман. И этот замысел таки привлек внимание голливудского актера: вскоре Загородний получил от него личное письмо.

"Я получил письмо от Хью Джекмана. Он написал мне: "Я знаю, мне Хейли рассказывала о том, что ты делаешь. Мы очень восхищаемся вами", — поделился Олег.

Гью Джекман / © instagram.com/thehughjackman

Впрочем, невзирая на приятное внимание со стороны знаменитости, украинский актер признался, что эта история оставила у него неоднозначные ощущения. Ведь за разговорами о сгоревших лесах и пострадавших животных стоит настоящая причина трагедии — российская война против Украины. По его мнению, за рубежом нередко избегают четкой позиции по отношению к сторонам конфликта.

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"Им, на самом деле, наша ситуация очень далека. Они не хотят говорить, что мы, например, за Украину, или мы — за Россию. Они просто говорят, что там где-то горят леса. "Мы такие гуманные, мы против того, чтобы леса горели, потому что мы леса высаживаем", — добавил Загородний.

Олег Загородний / © скриншот с видео

Напомним, что недавно звезда "Трансформеров" Джош Дюамель обратился к украинцам и признался, чем они его удивили.

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