Халк Хоган умер: раскрыта причина смерти и назван диагноз, о котором не знала публика

Халк Гоган / © Associated Press

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Объявлена официальная причина смерти легендарного реслера и актера Халка Хогана, который умер 24 июля в возрасте 71 года.

Документы Центра судебной экспертизы округа Пинеллас, на которые ссылается Page Six, раскрывают, что смерть звезды наступила вследствие острого инфаркта миокарда — опасного состояния, при котором кровоток к сердечной мышце внезапно прекращается.

Однако самым большим открытием стало то, что, согласно официальным документам, у Халка Хогана был хронический лимфолейкоз — онкологическое заболевание крови, которое ранее не афишировалось. Именно этот диагноз, о котором публика узнала только после смерти, мог годами ухудшать его состояние. В заключении также указано, что у актера в анамнезе была фибрилляция предсердий — нарушение сердечного ритма, которое часто становится фактором риска инфаркта. Смерть признана естественной.

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Халк Хоган / © Associated Press

К слову, Халк Хоган, настоящее имя которого Терри Джин Боллеа, был культовой фигурой в мире профессионального реслинга. Его карьера достигала пика в 1980-1990-х годах. 12-кратный чемпион мира в тяжелом весе Хоган был символом WWE — с фирменными усами, банданой, яркими костюмами и лозунгами. Он входит в Зал славы WWE и считается одним из самых известных борцов всех времен.

Кроме реслинга, Хоган был музыкантом и активно снимался в кино и участвовал в ТВ-шоу. Его можно увидеть в фильмах "Роки III", "Мистер няня", "Силач Санта-Клаус", "Гремлины 2", а также в сериалах "Гром в раю", "Спасатели Малибу", "Уокер, техасский рейнджер" и других.

Напомним, недавно 44-летний певец Джастин Тимберлейк впервые публично заявил о серьезном диагнозе, который изменил его поведение на сцене.