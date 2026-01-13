Халк из "Мстителей" Руффало раскритиковал Трампа и назвал его "преступником"

Марк Руффало и Дональд Трамп / © Associated Press

Голливудский актер Марк Руффало, который играл Халка в "Мстителях", раскритиковал президента США Дональда Трампа.

Произошло это прямо во время торжественной церемонии "Золотой глобус-2026". Артист был представлен в категории "Лучший актер в драматическом телесериале" за роль в ленте "Задание". В комментарии USA Today звезда Голливуда признался, что номинация - это честь для него, однако на фоне политики президента США Дональда Трампа он не может наслаждаться праздником.

Марк Руффало / © Associated Press

Марка Руффала возмущает операция Америки в Венесуэле, когда похитили президента-диктатора Мадуро и его жену и доставили их в Нью-Йорк, чтобы те предстали перед судом. Также страну на днях всколыхнул еще один неприятный инцидент. Агент Службы таможенного и иммиграционного контроля (ICE) застрелил гражданку США Рене Николь Гуд. Его действия называют самообороной. Женщина якобы пыталась протаранить агентов автомобилем. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей, где и произошел инцидент, назвал это утверждение "чушью", поскольку видео от очевидцев противоречат официальной версии.

"Мы находимся посреди войны с Венесуэлой, в которую мы незаконно вторглись. Трамп говорит миру, что международное право не имеет для него значения. Единственное, что для него имеет значение, это его собственная мораль", - выдал актер.

Более того, Марк Руффало назвал Дональда Трампа "преступником" и "худшим человеком", который, по его словам, вредит Америке.

Дональд Трамп / © Associated Press

"Этот человек - осужденный преступник. Он худший человек. Если мы полагаемся на нравственность этого человека, когда речь идет о самой могущественной стране мира, то у нас всех большие проблемы. Я люблю эту страну, и то, что я вижу здесь, - это не Америка", - подытожил актер.

Напомним, голливудский актер Джордж Клуни тоже открыто критикует политику Дональда Трампа. Но президент США иногда ему отвечает. Недавно Трамп прошелся по актеру из-за того, что тот с семьей получил гражданство Франции. Но и Джордж Клуни не промолчал, а въедливо ему ответил.