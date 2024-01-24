Халк из "Мстителей" Руффало рассказал о своей опухоли в мозгу: "Я оглох, пол-лица парализовало"

Голливудский актер Марк Руффало, который играл Халка в "Мстителях", рассказал, как у него обнаружили опухоль в мозгу.

Как пишет Daily Mail, это произошло в далеком 2001 году. Марк обратился к врачам после того, как ему приснился ночной кошмар. Как вспоминает актер, он тогда проснулся с ощущением, что с ним не все хорошо и ему просто необходимо пройти компьютерную томографию. Медики во время обследования обнаружили у актера новообразование у левого уха, которое было размером как мяч для гольфа.

Марк Руффало / Фото: Associated Press

"Медсестра вызывает врача, я слышал, как они разговаривали в другой комнате. Она заходит и говорит: "У вас за левым ухом образование размером с мяч для гольфа, и мы не знаем, что это такое". Мы не можем сказать, пока не будет сделана биопсия", — вспомнил актер.

После исследования стало известно, что это была опухоль в мозгу. Она оказалась доброкачественной, однако актер нуждался в немедленной операции. Руффало не рассказывал жене о своем диагнозе, ведь тогда она должна была родить их первенца. После рождения ребенка Марк признался возлюбленной, что у него обнаружили опухоль.

Марк Руффало с супругой / Фото: Associated Press

"Когда я сказал об этом Санне, она сначала подумала, что я шучу. А потом она просто расплакалась и сказала: "Я всегда знала, что ты умрешь молодым", — вспомнил актер.

Марку Руффало сделали операцию и удалили опухоль. Правда, после хирургического вмешательства у актера парализовало пол-лица, а также он оглох на левое ухо. Наконец через полгода паралич прошел, а слух вернулся.

"Я полностью оглох на одно ухо, а когда я проснулся, пол моего лица полностью парализовало. Я даже не мог закрыть глаза", — рассказал актер.

Марк Руффало / Фото: Associated Press

Напомним, недавно американскому певцу Майклу Болтону сделали операцию по удалению опухоли мозга. Исполнитель раньше рассказывал, как прошло хирургическое вмешательство и как он себя чувствует.

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