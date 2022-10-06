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Халк из "Мстителей" Руффало высмеял скандальные заявления Илона Маска об Украине

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Халк из "Мстителей" Руффало высмеял скандальные заявления Илона Маска об Украине

Марк Руффало / Фото: Associated Press

Американский актер Марк Руффало отметил, что Россия провела незаконные референдумы на территории Украины.

Голливудский актер Марк Руффало, игравший Халка в "Мстителях", потроил американского предпринимателя Илона Маска из-за его скандальных заявлений о Украине.

В частности, в Twitter знаменитость упрекнул изобретателя, что тот не хорошо разбирается в истории. Марк отметил, что "повторное голосование" на захваченных Россией территориях ни в коем случае не состоится. Руффало добавил, что страна-агрессор незаконно попыталась аннексировать часть Украины.

"Илон должен выполнять домашнее задание. Он ошибся в каждом пункте, включая предположение, что ООН будет наблюдать за незаконным референдумом, противоречащим самому уставу ООН. Илон, ты можешь лучше", — написал актер.

Отметим, несколько дней назад Илон Маск смутил общество своими заявлениями по поводу войны в Украине, которую враждебно развязала Россия. Изобретатель заявил, что следует провести "повторное голосование" на незаконно захваченных Россией украинских территориях, но уже под наблюдением ООН. Также Макс заявил, что Крым должен быть русским.

Общество было возмущено такими заявлениями изобретателя. Волонтер Сергей Притула решил, что Маск не знает истории, поэтому открыл сбор средств на учебники для миллиардера.

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