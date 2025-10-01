Хамайко растрогала поздравлением мужа-военного в День защитников Украины

Валентина Хамайко с мужем

Украинская телеведущая Валентина Хамайко в День защитников и защитниц Украины и на праздник Покровы поделилась личным обращением к своему мужу-военнослужащему Андрею Онистрату.

Звезда опубликовала редкие кадры с возлюбленным и рассказала об их отношениях, которые продолжаются уже более 19 лет.

В своем Instagram Хамайко призналась, что в их семье хватает эмоций — бывают как ссоры, так и теплые мгновения. Однако для знаменитости самым ценным остается возможность быть рядом.

"Вчера я на тебя очень сердилась, а сегодня хочу обнимать — и так уже почти 20 лет. Когда-то я хотела читать твои мысли, а вместо этого научилась слышать себя", — написала телеведущая.

Валентина Хамайко с мужем / © instagram.com/valentinakhamaiko

Она также напомнила, что ее муж неоднократно рисковал жизнью на фронте. Валентина отблагодарила своего избранника за то, что имеет возможность проводить жизнь бок о бок.

"Сегодня праздник Покрова, и я благодарна, что высшие силы тебя сохранили, зная, сколько раз ты ходил на краю. Спасибо за то, что могу смеяться с тобой и даже сердиться", — призналась звезда.

В обращении Хамайко вспомнила и сына Андрея от предыдущего брака — Остапа. Он погиб в 2023 году во время выполнения боевого задания.

"Пишу тебе, а слезы снова по Остапу… Это боль почти каждой украинской семьи. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину", — отметила она.

