Хамайко шокировала признанием о кризисе в браке во время войны и попытках спасти семью

Ведущая «Сніданку з 1+1» Валентина Хамайко откровенно рассказала о сложном периоде в отношениях с мужем — бизнесменом и военным Андреем Онистратом.

По словам звезды, полномасштабная война стала серьезным испытанием для их семьи и даже поставила брак на грань. Телеведущая призналась, что после решения мужа мобилизоваться осталась один на один с бытом, детьми и собственными страхами. Особенно болезненным периодом стала гибель сына Андрея — Остапа. После трагедии мужчина замкнулся.

«Я чувствовала себя опустошенной, растерянной, одинокой. Андрей приезжал нечасто, и после его отъезда ты остаешься со своими болями и страхами. Когда погиб сын Андрея Остап, я понимала, что ему и так достаточно болей. У нас трудно складывалось общение. Я видела от себя диалог, от него — молчание. И когда он мобилизовался (тайком — прим. ред.), я сердилась на него, потому что восприняла как недоверие», — рассказала Хамайко в интервью Маше Ефросининой.

Со временем напряжение между супругами только усиливалось. Валентина стала инициатором сложных, но честных разговоров, во время которых оба впервые открыто проговорили свои переживания. Правда, признает, что тогда это ей давалось очень нелегко.

«Это была четвертая годовщина полномасштабного вторжения. Был тяжелый разговор, когда мы откровенно выдали друг другу, как и что мы проживали. Андрей до сих пор проживает потерю сына. Он замкнулся. Сейчас его заново начинаю познавать. Я говорила, что боюсь устать бесконечно быть адаптом в семье. А потом я поняла, что мы начинаем строить что-то новое на том, что сгорело», — поделилась Валентина.

К счастью, лед растаял. По словам звезды, спасти брак им помогли психотерапия и готовность слышать друг друга. В то же время Валентина не скрывает: в самый тяжелый момент пара даже обсуждала возможность развода.

«Эти разговоры происходили. Наконец мы начали слышать друг друга. Да, даже в семье, которая кажется образцовой, случаются такие ситуации. И это кризисный период, пройдя который вы становитесь ближе. Если вы принимаете боли и готовы работать, то становитесь сильнее вместе, а если нет — лучше разойтись», — отметила звезда.

