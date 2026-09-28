Ханумак через полгода после расставания сделал предложение другой на сцене: как выглядит его невеста

Руслан Ханумак / © instagram.com/hanumak

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Украинский актер и ведущий Руслан Ханумак через полгода после скандального разрыва с бывшей избранницей сделал предложение другой женщине прямо на сцене.

Предложение состоялось во время развлекательного мероприятия, где Ханумак был ведущим. Артист обратился к возлюбленной, находившейся среди зрителей, а затем пригласил ее к себе. Перед собравшимися людьми он признался, что уверен в своем выборе, после чего достал кольцо и стал на одно колено. Соответствующими кадрами звезда поделился в Instagram.

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«Я не хочу уже быть холостяком. Мы будем так же обниматься и целоваться, знай это. Через 50-60 лет я буду знать, что сделал правильное решение, что позвал тебя на сцену. Я этот момент представлял во сне. Если ты мне скажешь "да", то заиграет твоя любимая песня, а если "нет", то я принципиально спою "Дику дичку"», — сказал со сцены Ханумак.

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Руслан Ханумак и его невеста / © instagram.com/hanumak

Руслан Ханумак и его невеста / © instagram.com/hanumak

Руслан Ханумак и его невеста / © instagram.com/hanumak

Его избранница сначала немного растерялась, однако в итоге согласилась выйти за актера замуж. После этого она примерила кольцо под аплодисменты гостей.

Ханумак пока не раскрывает подробности нового романа и не называет имени невесты. В то же время, он показал кадры из семейного архива, на которых они вместе проводят время. Судя по опубликованным моментам, женщина даже уже успела познакомиться с сыном актера Артуром.

На одном из кадров они втроем играют в «крокодила» и весело проводят время. Так что, похоже, новая избранница Ханумака уже хорошо ладит с его сыном от бывшей жены Алины Шаманской.

Невеста Руслана Ханумака и его сын / © instagram.com/hanumak

Руслан Ханумак и его невеста / © instagram.com/hanumak

Личная жизнь Руслана Ханумака — какие скандалы бушевали

Предложение руки и сердца произошло примерно через полгода после громкого разрыва Ханумака с предыдущей избранницей. Тогда женщина публично обвиняла актера в ненадлежащем отношении к ее ребенку и финансовых проблемах.

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До этого Руслан Ханумак был женат на блогерше Алине Шаманской. У супругов есть сын Артур, а их брак длился более шести лет.

В интервью Маше Ефросининой Шаманская рассказывала о сложностях в отношениях с Ханумаком и заявляла о газлайтинге, абьюзе и манипуляциях. По словам блогерши, актер также изменял ей, в частности она узнавала о его внимании к другим женщинам еще во время беременности.

После начала полномасштабной войны супруги оказались в США, однако, как рассказывала Шаманская, их отношения фактически уже прекратились. Впоследствии пара окончательно разошлась.

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