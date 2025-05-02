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Ханумак на фоне скандала с бывшей закрутил роман: его новая избранница высмеяла Шаманскую
Новая возлюбленная шоумена вмешалась в публичные разборки.
Украинский ведущий и актер Руслан Ханумак, который недавно обвинил экс-жену Алину Шаманскую во лжи, раскрыл подробности личной жизни.
Звезда в фотоблоге намекнул, что закрутил новый роман. Так, Ханумак показал романтическое фото с девушкой по имени Екатерина, где они позируют на фоне моря, и лаконично написал "буба". Между тем в своих сторис новая избранница шоумена ответила ему взаимностью.
Тем временем в одном из последних постов Екатерина стала на защиту возлюбленного. Она с иронией отреагировала на интервью экс-жены Руслана, блогерши Алины Шаманской. В свою очередь, Екатерина вмешалась и высмеяла обвинение Шаманской.
"Вопрос к ассоциации психологов, неврологов и стоматологов Украины: что делать, если чувствую себя самой счастливой, любимой, защищенной и окруженной заботой, проживая с бедным, безработным нарциссом-объюзером, не прекращающим морального насилия ни на минуту?" – с иронией написала Екатерина.
Напомним, недавно певица Санта Димопулос обратилась к экс-мужу прямо из больницы в Киеве.