Ханумак на фоне скандала с бывшей закрутил роман: его новая избранница высмеяла Шаманскую

Руслан Ханумак с новой избранницей / © instagram.com/hanumak

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Украинский ведущий и актер Руслан Ханумак, который недавно обвинил экс-жену Алину Шаманскую во лжи, раскрыл подробности личной жизни.

Звезда в фотоблоге намекнул, что закрутил новый роман. Так, Ханумак показал романтическое фото с девушкой по имени Екатерина, где они позируют на фоне моря, и лаконично написал "буба". Между тем в своих сторис новая избранница шоумена ответила ему взаимностью.

Руслан Ханумак с новой избранницей / © instagram.com/hanumak

Тем временем в одном из последних постов Екатерина стала на защиту возлюбленного. Она с иронией отреагировала на интервью экс-жены Руслана, блогерши Алины Шаманской. В свою очередь, Екатерина вмешалась и высмеяла обвинение Шаманской.

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"Вопрос к ассоциации психологов, неврологов и стоматологов Украины: что делать, если чувствую себя самой счастливой, любимой, защищенной и окруженной заботой, проживая с бедным, безработным нарциссом-объюзером, не прекращающим морального насилия ни на минуту?" – с иронией написала Екатерина.

Руслан Ханумак с новой избранницей / © instagram.com/hanumak

Напомним, недавно певица Санта Димопулос обратилась к экс-мужу прямо из больницы в Киеве.