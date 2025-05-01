Ханумак обвинил во лжи Шаманскую, которая выдала шокирующие подробности об их браке

Алина Шаманская и Руслан Ханумак

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Украинский ведущий и актер Руслан Ханумак обвинил экс-жену Алину Шаманскую во лжи, которая на интервью с Машей Ефросининой выдала шокирующие подробности об их браке.

В частности, блогерша рассказала, как страдала от газлайтинга, абьюза и манипуляций. На развод Шаманская же окончательно решилась подать документы, когда Ханумак ударил сына по лицу. Актер отреагировал на скандальные обвинения. Он отметил, что не намерен оправдываться, ведь в будущем это может увидеть сын. Впрочем, Ханумак заявил, что бывшая жена лжет, мол, 95 процентов сказанного на интервью – это неправда. Актер также добавил, что не собирался вообще реагировать, однако ему надоело в течение трех лет терпеть льющуюся на него грязь.

"Я не буду оправдываться за этот бред только по одной причине, потому что у меня есть сын, который когда-то посмотрит это "очень правдивое" интервью, в котором сказано, что его папа бьет его по лицу. Не может идти речь о поддержке и эмпатии, когда ты услышал только одну сторону. Ситуация здесь действительно очень двоякая. С одной стороны мне вообще ничего не надо говорить, как я и делал. Но с другой, три года на меня льется грязь без доказательств, с постоянными угрозами. Терпеть молча вечно тоже не выход. 95 процентов того интервью – это клевета, вымысел, перекрученная информация, бред. Это ее личное видение, подкрепленное только эмоциями", - заявил актер.

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Также Ханумак обратился к Шаманской. Он отметил, что нужно рассказывать все полностью. Более того, он предложил ей вместе сходить на интервью, где бы прозвучала ситуация с обеих сторон, а не только с ее.

"Если, госпожа Алина, вы уже решили открыть шкаф с грязным бельем, рассказывайте все полностью. Алина Игоревна, спохватитесь, пожалуйста. Не надо этого делать на публику все выносить. Если у вас есть факты или доказательства, вы можете со мной сделать очную ставку в присутствии любого ведущего", - добавил ведущий.

Напомним, ранее Алина Шаманская также рассказала, что подала в суд на Руслана Ханумака. Бывшие супруги будут судиться из-за общего сына.