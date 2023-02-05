Ханумак прокомментировал откровенное видео, после которого расстался с Шаманской: "Она ох*ела, когда увидела"

Актер рассказал, что происходило в тот вечер на самом деле.

Актер и режиссер Руслан Ханумак рассказал о скандальном танце в TikTok, после которого его жена, блогерша Алина Шаманская, объявила о разводе.

После того, как в Сети распространились кадры, на которых шоумен трется гениталиями с другой блогершей Анной Алхим, на него вылилась волна хейта. Однако, как уверяет Ханумак, в тот вечер не происходило ничего вон выходящего и он не изменял жене.

"Мы приехали в Одессу. Заехали к Ане голубцов поесть. Там была ее мама, отец, брат. Мы поели, станцевали этот танец в ТiкТок и все. От любви к ненависти — один танец", — сказал в "Зірковому" актер.

Когда видео начало распространяться по Сети, Ханумак, по его словам, начал беспокоиться о том, чтобы сын и жена правильно это поняли. Режиссер рассказал, что не ожидал от Алины такой реакции, ведь долгое время они не были вместе.

"Я не появлялся у нее в сторис почти год. И тут я с ее коллегой, другой блогершей, трусь гениталиями на видео. Я уверен, что когда увидела, она так ох*ела. У нее директ видимо был завален этим. У нас были отношения такие расшатанные, поэтому, видимо, ее это добило", — сказал Ханумак.

Также звезда "100 тысяч минут вместе" признался, что ему было больно читать хейт в сторону Шаманской после их завывания о разрыве, ведь актера оскорбило то, что кто-то унижает мать его сына.

Руслан Ханумак и Алина Шаманская / Фото: instagram.com/hanumak

Как ранее рассказывал Ханумак, их расставание с Шаманской произошло еще задолго до скандала. Актер признался, что они с женой не вместе уже почти год.

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