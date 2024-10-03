Ханумак выехал за границу к сыну: экс-супруга Шаманская, которая живет с мальчиком в Киеве, отреагировала

Украинская блогерша и ведущая Алина Шаманская прокомментировала выезд своего бывшего мужа актера Руслана Ханумака в США.

Артист в начале июля объявил, что оставил Украину. Ханумак объяснил это тем, что хочет жить рядом с сыном и видеть, как растет мальчик. Впрочем, Алина Шаманская вернулась с Артуром в Украину, а вот актер остался за границей. Как призналась блогерша в проекте "Ранок у великому місті", о планах своего экса она не знает. Сама же в США возвращаться не собирается, а будет жить с сыном в Киеве. Также Шаманская добавила, что сын ждет отца дома.

"Я не знаю его планов. Я с сыном в Украине, не планирую возвращаться в Америку. Мы с открытой душой, с открытым сердцем ждем нашего папу здесь, в Украине", — прокомментировала блогерша.

Руслан Ханумак и Алина Шаманская / Фото: instagram.com/hanumak

Выезд Руслана Ханумака из Украины во время войны – что известно

Руслан Ханумак в начале июля объявил, что выехал из Украины. Актер объяснил, что покинул страну, потому что хочет видеть, как растет его сын, который в то время с мамой жил в Америке. На артиста полился шквал критики.

Руслан Ханумак во время войны выехал из Украины в США

Руслан Ханумак оправдался, что у него были все основания для выезда за границу. Актер говорит, что после вступления в силу закона о мобилизации, а это произошло 18 мая, прошел ВВК. Из-за якобы астмы у артиста есть отсрочка, но она действует до 3 ноября этого года. По крайней мере именно так указано в военном документе Ханумака, скриншот с которого он показал в фотоблоге. Правда, сейчас эта информация удалена. Впоследствии журналисты узнали, что Ханумак уехал из Украины еще в начале мая.

Военный документ Руслана Ханумака / Фото: instagram.com/hanumak

Кстати, в начале сентября Алина Шаманская вместе с сыном вернулась в Украину. Блогерша уверяет, что в США больше не будет жить. А вот Ханумак, который в первую очередь выехал к сыну, из-за границы так и не вернулся.

Алина Шаманская впервые за время войны привезла сына в Украину и растрогала его реакцией

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