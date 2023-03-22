Ханумака и Петрожицкую раскритиковали за новый трек о "пиксельной юбочке": "Сексуализация военных женщин"

Украинско-американская группа HANUMIKE выпустила дуэтную работу со звездой сериала "Папик" Дашей Петрожицкой.

Артисты представили композицию "Дика Дичка", которую посвятили женщинам в ВСУ, которые, несмотря ни на что, не только остаются самыми отважными, но и самыми красивыми.

По словам исполнителей, их трек – также о страстной любви в современных реалиях: он – настоящий патриот своей страны. Она – горячая и безудержная девушка, которая тоже защищает свое. У них на двоих не только одна задача – уничтожить врага, но и одна любовь.

"Мы пытались рассказать о наших девушках, которые взяли всю свободу в кулак и без сантиментов бьют по оккупанту. Ну и как это может не очаровывать?" – отметили артисты. Главным героем клипа стали POSITIFF и украинские женщины военнослужащие, которые появляются в конце клипа.

Впрочем, не всем поклонникам знаменитостей стала ясна их работа. В частности, юзеров возмутили некоторые фразы в тексте песни относительно военных женщин: "Дика Дичка? Піксельна спідничка? Мій незламний бетер без саляри вже скучає? Подскажите пожалуйста в какой из строк этой песни я могу увидеть проявление уважения к женщинам-военнослужащим? Это действительно песня о пылкой любви?", "ВСУ и женщинам в его рядах уважение и благодарность, но песня – дно, как и клип. Просто хайпуют на теме. Позор!", "сексуализация военных женщин (то, против чего женщины борются, потому что наше общество считает, что харасмент на работе – это ок). Піксельна спідничка.. бетер без соляри… Это шароварщина и хайп на военной теме. Спасибо только за то, что напомнили, что женщины тоже воюют за нашу страну".

Напомним, несколько месяцев назад Позитив и Руслан Ханумак спели о победе Украины в 2023 году и показали "могилу" Путина. Артисты выпустили пророческую песню "2023" о победе Украины в этом году.

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