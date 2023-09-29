Харчишин о прогнозах по войне на ближайшие месяцы: "Россия делает ставку на тысячу дронов в день"

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин предположил, что осень и зима в Украине будут "жаркими".

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" музыкант объяснил, почему по его мнению украинцам заранее нужно позаботиться о бомбоубежищах и отнестись к этому серьезно:

"Учитывая, что бомбардировки будут усиливаться и Россия в коллаборации с такими же тоталитарными режимами сейчас делает ставку на тысячу дронов в день. Кажется, такая информация есть, если я не ошибаюсь. И это все будет лететь на нас. Кроме того, они наладили производство ракет. Поэтому осень будет, и зима в том числе, жаркой. Поэтому следует позаботиться об укрытии, которое рядом с вами. Если его нет, то его следует сделать. Если оно есть, привести в порядок. Но укрытие должно быть. Это наши реалии на предстоящие годы", – выразил мнение Харчишин.

Валерий Харчишин

Также артист посоветовал вообразить, что война – это навсегда. Таким образом, говорит Харчишин, мы сможем защитить свою психику и не будем растягивать восприятие наших нынешних реалий:

"Я понимаю, что это надолго. Это реалии. Мы уже живем в этих реалиях и живем давно. Психике нужно просто помочь, не обманывать главное. Если ты будешь обманывать себя, слушать марафон, будешь искать какие-то сказки, басни среди провидцев, гадать будешь и успокаивать, что это не надолго, – тебе будет труднее, ты растянешь это восприятие. Надо представить, что это навсегда. Это навсегда. Так будет всегда, это наша жизнь, наши реалии. Так мы живем и так мы будем жить в войне. Возможно, те дети, которые рождаются, тоже будут воевать. Такой у нас сосед", – сказал Харчишин.

Напомним. ранее Валерий Харчишин поделился прогнозами по завершению войны и объяснил, при каких условиях в Украине может наступить мир.

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