Харчишин о скандале вокруг Потапа и его треке "Волонтер": "Он может сознательно делать х*йню"

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг продюсера и рэпера Потапа и его нового трека "Волонтер".

В интервью STAND UP Battle Club Харчишин признался, что прослушал композицию от начала до конца и считает, что ее Потап написал целенаправленно:

"Я дослушал до конца. Я считаю, что эта песня была написана как патриотическая. Нет, не так. Как гимн "Добробата". Эта песня просто для них. Написана быстро. Он очень неглупый парень, очень. Если, например, Олег Анатольевич (Винник – прим.ред.) он делает что-то и он думает, что это очень круто. Он убежден в этом, что это лучше, чем Степан Гига. То Потап может делать сознательно х*ню. Вот реально, он понимает", - сказал Харчишин.

В то же время музыкант предположил, что может быть и такое, что на творчество Потапа повлияло и то, что он долгое время находился за границей в течение полномасштабного вторжения, поэтому несколько "выпал из среды":

"Возможно, сейчас из него херовый маркетолог, потому что немного выпал из среды. Он слишком много времени провел не здесь, не варился в этом нашей военной кострюле. Я за собой замечаю, что когда я возвращаюсь оттуда, я 3-4 дня в депрессии, я адаптируюсь как после полета в космос. Адаптация и депрессия меня съедает. Очень тяжело и очень леко там (за рубежом – прим.ред.). Войны нет. Там моментально попадаешь в среду, где нет войны", — добавил Харчишин.

Напомним, ранее шоумен Владимир Дантес поделился своим впечатлением от песни Потапа о волонтерах. По мнению артиста, возможно, у Потапа просто такое представление о работе волонтеров.

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