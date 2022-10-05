Харчишин о восстановлении разрушенного дома в Гостомеле: "Регистрация в "Дії" – это еще даже не начало"

Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин стал одним из тех украинцев, чье жилье российские оккупанты полностью разрушили.

От дома звезды в Гостомеле не осталось ничего, кроме мусора. В программе "Слава+" Харчишин рассказал, подавал ли на возмещение от государства и с какими трудностями столкнулся:

"Регистрация в "Дії" – это еще даже не начало. "Дія" это лишь фиксация для того, чтобы вообще знать, сколько имущества утрачено украинцами и для того, чтобы просить потом деньги на эту компенсацию. А все остальное это ваших рук дело. Вы должны пройти все эти процедуры. То есть, вызвать полицию, регистрировать преступление, нужно обязательно обратиться в гражданско-военную администрацию, получить акты и вызвать специальную комиссию. И это как минимум три или четыре бумаги, которые вам следует получить", — перечислил Харчишин.

Дом Харчишина к "освобождению" кафиров / Фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn

Впрочем, в случае музыканта все оказалось еще сложнее – из-за убийства мэра Гостомеля процесс затягивается:

"Сложность в том, что в Гостомеле из-за убийства мэра… Именно в этом проблема – там нет депутатов, они не могут собраться, провести все законным образом. Должен брать на себя ответственность этот новоназначенный глава гражданско-военной администрации. Но он не имеет на это права. Поэтому, это все может быть обжаловано. И Гостомель не выдавал акты о разрушениях. Аж теперь вот я получил одним из первых этот акт. Гостомель платит компенсацию в размере 5 тысяч грн для того, чтобы ты нанял комиссию. И это довольно долго делается. Приезжает комиссия, проводит осмотр. И ты не имеешь права, пока не приехала комиссия, не выдала тебе определенный документ, заниматься демонтажем", — поделился подробностями Харчишин.

Дом Харчишина в Гостомеле после "асвабаждения" оккупантами / Фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Артист признался, что в его разрушенном доме даже нечего демонтировать, один мусор, впрочем, он не имел права туда зайти, пока не получил все необходимые бумаги, учитывая технический отчет, акты о разрушении.

В общем, Валерий Харчишин признался, что построил свой модульный дом в Гостомеле за 200 тысяч долларов. Во сколько тысяч может выйти его восстановление – музыкант не берется предположить.

Напомним, что в начале апреля Валерий Харчишин показал свой полностью разрушенный российскими оккупантами дом в Гостомеле, от которого ничего не осталось.

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