Харчишин поделился подробностями личной жизни сына, который служит в ВСУ

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин откровенно рассказал о своем старшем сыне, который служит в СЗУ.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" музыкант назвал себя не образцовым отцом и считает, что занимался воспитанием сына неправильно. В частности, по словам Харчишина, он очень оберегал сына, поэтому парень, по мнению певца, рос не самостоятельным:

"Я знаю, что я воспитываю неправильно. Потому что та опека, та теплая ванна, в которой я его грел, из-за того, что чувствовал вину. Что я не любил, недодал ему. Она сыграла злую шутку со мной. Я понял, что в 19-20 лет мой сын не является самостоятельным человеком, каким был я в 15-16 лет. Я практически сам себя воспитывал. Старший сын был абсолютной противоположностью и он был зависим", – сказал Харчишин.

Однажды музыкант принял решение, что пора сына отпустить и отправил его учиться в США. Но парень через четыре месяца вернулся в Украину:

"Надо было его просто выпереть из дома. И я выпер из Украины, подальше от этих реалий, потому что мне показалось, что он здесь не сможет. С трудом выпер в Штаты. А через 4 месяца вернулся и сказал, что не хочет там жить. Я забил на него и тогда он стал мужчиной. Особенно, когда он, недооцененный мной как мужчина, схватил оружие 24 февраля и ушел (на фронт – прим.ред). При том, что имел абсолютно пофигистическое и пацифистическое отношение к этому", – рассказал Харчишин.

Валерий Харчишин с сыном

Вспомнил звездный отец и недавнюю встречу с приезжавшим с фронта 25-летним сыном. Вместе с тем Харчишин открыл тайну личной жизни парня и признался, что дома его ждет любимая:

"Он недавно приезжал и это мужчина. Это мужчина, заботящийся о своей девушке, который забил на нашу встречу и приоритет четко определил. Он был с девушкой, потому что он ее редко видит и уехал с ней куда-то. Он четко понимает, что ему нужно от жизни. Он извинился, что не смог поехать посмотреть на разрушенный дом (жилье Харчишина в Гостомеле, куда попала ракета – прим.ред.), он говорит: "Я там уже ничем не помогу. Он разрушен. Я видел его на фото. Хочешь съездить, чтобы мы поплакали? Зачем. Я должен бежать, назад ехать в Житомир, потому что мне завтра в часть, а девушка уже стоит меня ждет". Я такой думаю: "Ну я блин мудак". Я горжусь теперь им. Я понимаю, что это не моя заслуга. Возможно, все мои ошибки помогли ему стать тем кем он стал, но точно не от того, что я мудрый воспитатель", – сказал Харчишин.

Напомним, ранее Валерий Харчишин рассказал, как на его жизнь повлияла жуткая авария, в которую он попал 16 лет назад.

Читайте также: