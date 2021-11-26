Харчишин признался, что на фоне неизлечимой болезни сына у него испортились отношения с женой

Общая боль их отношения не укрепила.

Фронтмен украинской группы "Друга ріка" Валерий Харчишин недавно впервые рассказал о болезни своего сына.

Тогда знаменитость не рассекретил диагноз, но отметил, что мальчик болеет уже четвертый год, а сам он тяжело переживает за него.

В программе ЖВЛ артист поделился, что не верил, что столь много испытаний может быть на одного человека. Звезда отметил, что у сына не та болезнь, которая может повлечь смерть: "Но она просто делает тебя другим человеком. И он уже не тот, знает ли он на самом деле".

С таким известием немногие способны смириться, но Валерий не из тех, кто будет жаловаться. С этой болью звезда все еще учится жить, и признается — надежды не теряет, хотя и шансов на выздоровление сына мало.

Валерий Харчишин / facebook.com/valeriy.kharchyshyn

"Есть случаи, и мне рассказывал врач наш украинский, правда взрослых людей он лечил. Я не опускаю руки на самом деле, я убедил себя в том, что менять следует не ребенка, живущего в новых реалиях, а менять нужно себя. Я действительно думаю больше даже не о том, как мы будем, как он будет существовать, пока мы живы. Я думаю о том, когда нас не будет, как он будет?", – признался знаменитость.

Испытание, продолжающееся последние несколько лет, отразилось на браке артиста. Общая боль отношений с женой Юлией не укрепила. Пара в браке 13 лет.

Валерий Харчишин с супругой / instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

"Каждый отдельно жили жизнью больного ребенка и не считались друг с другом. Сказать, что я не пытался наладить, не делал ли достаточно каких-то шагов навстречу – это не так. Возможно, не так делал их. Возможно, жена не так это делала", – поделился артист.

Впрочем, вопрос, в каком статусе супруги сейчас и живут ли они вместе, Харчишин оставил без ответа.

"У нас есть общие дети и мы должны заботиться о них. Как ни крути, мы являемся друзьями, мы являемся близкими людьми. Никто ни с кем горшки не бил, не ссорился", – отметил звезда.

Жена Валерия Харчишина с сыновьями / instagram.com/kuzya78

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