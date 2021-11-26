Харчишин признался, что на фоне неизлечимой болезни сына у него испортились отношения с женой

Общая боль их отношения не укрепила.
Фронтмен украинской группы "Друга ріка" Валерий Харчишин недавно впервые рассказал о болезни своего сына.
Тогда знаменитость не рассекретил диагноз, но отметил, что мальчик болеет уже четвертый год, а сам он тяжело переживает за него.
В программе ЖВЛ артист поделился, что не верил, что столь много испытаний может быть на одного человека. Звезда отметил, что у сына не та болезнь, которая может повлечь смерть: "Но она просто делает тебя другим человеком. И он уже не тот, знает ли он на самом деле".
С таким известием немногие способны смириться, но Валерий не из тех, кто будет жаловаться. С этой болью звезда все еще учится жить, и признается — надежды не теряет, хотя и шансов на выздоровление сына мало.
"Есть случаи, и мне рассказывал врач наш украинский, правда взрослых людей он лечил. Я не опускаю руки на самом деле, я убедил себя в том, что менять следует не ребенка, живущего в новых реалиях, а менять нужно себя. Я действительно думаю больше даже не о том, как мы будем, как он будет существовать, пока мы живы. Я думаю о том, когда нас не будет, как он будет?", – признался знаменитость.
Испытание, продолжающееся последние несколько лет, отразилось на браке артиста. Общая боль отношений с женой Юлией не укрепила. Пара в браке 13 лет.
"Каждый отдельно жили жизнью больного ребенка и не считались друг с другом. Сказать, что я не пытался наладить, не делал ли достаточно каких-то шагов навстречу – это не так. Возможно, не так делал их. Возможно, жена не так это делала", – поделился артист.
Впрочем, вопрос, в каком статусе супруги сейчас и живут ли они вместе, Харчишин оставил без ответа.
"У нас есть общие дети и мы должны заботиться о них. Как ни крути, мы являемся друзьями, мы являемся близкими людьми. Никто ни с кем горшки не бил, не ссорился", – отметил звезда.
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