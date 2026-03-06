Харчишин рассекретил воинское звание сына и какое образование он сейчас получает: "Служит уже четыре года"

Валерий Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Реклама

Фронтмен украинской группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин рассекретил воинское звание старшего сына.

Первенец исполнителя - Дмитрий - еще в начале полномасштабной войны присоединился к войску. Его служба в рядах ВСУ длится уже четыре года. За это время Дмитрий успел выполнить работу сапера, пройти военные учения за границей и офицерские курсы. Кроме того, сын исполнителя получает соответствующее образование в военном институте в Житомире. Сейчас парень является лейтенантом, сообщает "РБК-Украина".

Валерий Харчишин не скрывает, что были и тяжелые моменты, когда его сын разочаровывался в службе. Связано это с болезненным моментом - потерей побратима на фронте. Также у парня возникало ощущение ненужности. Наконец, сын Харчишина нашел свое место и по сей день служит.

Реклама

Валерий Харчишин с сыном Дмитрием

"Сейчас он служит четыре года, и он уже лейтенант. Это все он сам, то есть я ему не помогал. У меня такой принцип воспитания. Меня никто из родителей не воспитывал, не учил. Так же я отношусь к своим детям. Он нашел свое место и не отказался", - отметил музыкант.

Напомним, недавно Валерий Харчишин заинтриговал новыми отношениями. Также исполнитель намекнул на причину разрыва с журналисткой Яниной Соколовой.