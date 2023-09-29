Харчишин рассказал о жутких последствиях аварии, в которую попал: "Потеря памяти, двойной перелом черепа"

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин откровенно рассказал, как его изменила страшная авария, в которую он попал 25 сентября 2007 года.

О том, как музыкант пересмотрел отношение к жизни после ДТП, он рассказал в интервью для нового YouTube-проекта от ТСН.ua "Наодинці".

По словам Харчишина, авария произошла в тот период, когда он находился в глубоком самокопании, пытался понять, куда двигаться дальше и вообще для чего ему жизнь:

"Видимо, у каждого творческого человека есть хлопоты с собой и надо как-то с собой договориться, постоянные самокопания. Я очень долго страдал от каких-то человеческих вещей, типа любви, развода, были мысли что это за жизнь, что за люди меня окружают, кто я. Определенное обесценивание было себя. Период непонимания что делать с "Другою Рікою", – признался Харчишин.

Музыкант вспоминает, что как раз в этот момент он попал в ДТП, последствия которого он еще долго чувствовал:

"В этот самый момент, когда я подумал, что это за жизнь, нафига она нужна, пришел тот урок. Я не ценил рождение сына. У меня появился второй сын, я должен быть счастлив от того что все хорошо. "Друга Ріка" стартует, зарабатывает какие-то деньги. Я почему-то жаловался сам себе. И здесь вселенная, высшая сила присылает в такой момент урок. На тебе, хочешь понять как оно бывает хуже? Хочешь понять, что такое жизнь, какая она имеет вес? На, смотри. И я такой просыпаюсь. Кто я. Где я. Что я. Потеря памяти, двойной перелом свода черепа и потеря обоняния. Я не чувствовал запахов, вкусов очень долго. В течение года кажется", – рассказал Харчишин.

Валерий Харчишин

Сейчас музыкант говорит, что благодарен за этот урок судьбы и после аварии он сделал оценку ценностей в своей жизни:

"Урок был классный. Он первый и он запомнился надолго. Я сразу понял. Я был, на удивление, эффективным после того. Я любил жизнь, людей. Я был благодарен за такой урок, я был благодарен, что остался жив. Я почувствовал вкус жизни. Восстановилось обоняние. Я почувствовал жизнь по-новому", – откровенно поделился артист.

Напомним, ранее Валерий Харчишин предположил, сколько в Украине еще продлится война и при каких условиях она может закончиться.

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