Харизматическая участница "Голосу країни-13" ошарашила мощным народным голосом

Следующей на сцену "Голосу країни-13" вышла вокалистка Анна Корченова.

Девушка мечтает прославлять украинскую музыку. На сцене шоу вокалистка исполнила песню "Карпатський реп" от DakhaBrakha. Участница проекта ошеломила своим мощным народным голосом и артистичностью.

Анна Корченова / Фото: скриншот с видео

"Я наконец-то здесь, чтобы осуществить свою мечту и показать всему миру, как звучит мой голос, украинская музыка и наш фольклор. Я хочу на "Голос", я хочу сцены, мне хочется контакта с людьми. Я хочу выйти и зарядить всех", – поделилась Анна.

Тренерские кресла развернули Надя Дорофеева и Иван Клименко. Наставники начали бороться за участницу. Но оказалось, что Клименко был знаком с Анной до проекта. Девушка обращалась к нему за советом по поводу выпуску песни. Так что Корченова выбрала команду именно Ивана Клименко.

Анна Корченова / Фото: скриншот с видео

"Мы на самом деле с Аней немного знакомы. Ты очень круто себя проявила. У тебя все кстати. Мне нравится, что ты артистка, ты не только музыкант. В тебе уже есть все артистические задатки. То, как ты выглядишь, то, как ты ведешь себя на сцене, то, как ты выбираешь песню, — круто. Мне было бы очень интересно с тобой поработать и я бы с радостью видел бы тебя в своей команде", — отметил Клименко.

Теперь в команде тренера уже есть три участницы.

Смотрите проект "Голос країни-13" на телеканале "1+1 Украина" по воскресеньям в 21:00.

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