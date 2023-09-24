Харизматическая участница "Голосу країни-13" восхитила драйвовым выступлением с энергичными танцами

Свои певческие способности на сцене "Голосу країни-13" продемонстрировала 23-летняя Екатерина Стефанюк со Львова.

Девушка обожает музыку. Своими выступлениями она радует прохожих во Львове. Вокалистка говорит, что таким образом дает живые концерты и поднимает настроение людям. Однако Екатерина все же мечтает о большой сцене, чтобы ее пение услышали не только в Украине, но и за границей. Поэтому вокалистка пришла побороться за место на "Голосі країни-13".

"Я очень счастлива чувствовать, что я дарю эту частицу себя людям. "Голос" – это возможность поделиться этой частицей не только на улице. Мой голос услышат и в Европе", — отметила Екатерина.

Екатерина Стефанюк / Фото: скриншот с видео

На сцене проекта вокалистка исполнила композицию американского певца Oliver Tree – Miss You. Екатерина продемонстрировала невероятную энергию и драйв, а также восхитила танцами. Надя Дорофеева и Иван Клименко почувствовали, что хотят видеть вокалистку в своей команде и нажали красную кнопку.

"Я знаю, как делать хиты. Я знаю, что это такое не просто делать хиты, а быть на сцене очень долго. Я хочу поделиться всем своим опытом не только на сцене, а и в "Голосі країни". Я вас приглашаю в свою команду. ", – отметила Надя Дорофеева.

Екатерина Стефанюк / Фото: скриншот с видео

Наконец, Екатерина выбрала именно ее своей наставницей. Как потом прокомментировала мама вокалистки, которая за кулисами ее поддерживала, она и хотела пойти именно к Наде Дорофеевой.

Смотрите проект "Голос країни-13" по воскресеньям в 21:00 на канале "1+1 Украина".

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