Харьков без Лободы: 16-летняя протестующая эксклюзивно поделилась подробностями скандала

Дарья также поделилась, будет ли подавать в суд на певицу.

16-летняя Дарья Вдовенко, вышедшая на одиночный протест "Харьков без Лободы" признается, что не ожидала такой огромной поддержки от совершенно незнакомых людей.

Протестующая получила тысячи сообщений со словами поддержки. Большинство, по словам девушки, возмутила попытка певицы унизить ее поступок, говорится в сюжете ТСН.

"Она спросила меня о деньгах. Утверждала о завербованности. Да, и было видно на видео, и обняла, и за голову, и за волосы, и за спину. Неприятно стало что в первый, что во второй раз. Это чувствовалось, как пренебрежение", – вспомнила подробности инцидента Дарья.

Девушка не скрывает, что ей было страшно от мыслей о том, что она может оказаться единственной митингующей на концерте Лободы. В конце концов, так и вышло:

"У меня было такое мнение: "А вдруг я там буду одна". Было страшно. У меня ноги тряслись, руки тряслись", – поделилась протестующая.

По словам Дарьи, идея протеста возникла сразу, как только увидела анонс концерта Светланы Лободы в Харькове. И, несмотря на страх, пошла.

Скандал с Лободой в Харькове получил продолжение

"Потому что я знаю, что она делала. Ее выступления на россии с 2014-го по 2022-й год. Это также и у олигархов российских выступления. И на пропагандистских каналах. Я не думаю, что это надо так легко прощать", – отметила Дарья.

Она пришла к началу концерта и стояла с плакатом во время него. Вспоминает, как почти сразу к ней подошли охранники сада Шевченко и угрожали порвать плакат:

"Подошла охрана. Сказали, чтобы я слезла, потому что здесь сидят люди, а я ногами вылезла и так нельзя. И после этого я слезла. И потом, когда Лобода уже на фонтане стояла, то я решила, что я тоже имею право", – поделилась митингующая.

Она простояла почти два часа. И только один парень из толпы решился встать рядом с ней. Уже после концерта девушка получила тысячи сообщений – от друзей, родственников и даже незнакомых людей. Публично Дарью поддержали министр культуры, украинские артисты и писатели.

Как известно, в минувшие выходные Светлана Лобода дала концерт в Харькове напротив зоопарка. Там одиночный протест против выступления артистки устроила 16-летняя Дарья Вдовенко. Она стояла на протяжении всего концерта с плакатом "Харьков без Лободы". Во время выступления артистка подошла к девушке, спросив ее, "кто ее прислал" и "сколько денег ей за это дали". После чего вторглась в личное пространство девушки, начала прикасаться к ней и поцеловала в щеку.

После огромной огласки инцидента видео с извинениями выложила и сама Лобода. Хотя сначала заявляла, что разговор с Дарьей общество вроде бы использует как манипуляцию против нее. Свое поведение Светлана объяснила тем, что "пыталась как-то разрядить обстановку".

Дарья, в свою очередь, прокомментировала будет ли подавать в суд на Лободу: "Мы сейчас над этим думаем. Но, скорее всего, такого не будет. Это просто еще одна очень длинная история. Суд, – это очень долго".

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