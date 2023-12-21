Харлан неожиданно обратилась к Дикусару, который на войне: "Жду твоего возвращения"

Украинская фехтовальщица и олимпийская чемпионка Ольга Харлан внезапно вспомнила своего партнера по проекту "Танцы со звездами" Дмитрия Дикусара.

На странице в Instagram Харлан запостила черно-белое видео, на котором танцует с хореографом Антоном Нестерко. Но, как призналась спортсменка, любовь к танцам ей привил именно Дикусар.

Ольга Харлан вспомнила Дмитрия Дикусара и как они танцевали на "Танцах со звездами"

Как известно, сейчас Дмитрий Дикусар в рядах ВСУ защищает Украину от российских окупантов. Саблистка отметила, что очень ждет Дикусара с фронта, чтобы еще раз вместе станцевать:

"У всех жизнь поделилась на до 24.02 и после. Время от времени, я думаю, как мы жили до большой войны, до вообще войны в Украине, которая длится уже 9 лет. И мысли – это воспоминания. Поэтому мне вспоминались танцы, как что-то, что напоминает о другой, яркой, безопасной жизни. А также Дмитрий Дикусар, который сейчас защищает нашу страну и открыл меня в танце. Дмитрий, жду твоего возвращения, чтобы снова станцевать наш танец", – трогательно обратилась к артисту-защитнику Харлан.

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Напомним, что Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар танцевали в паре на проекте "Танцы со звездами" и в 2021 году на шоу заняли второе место.

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Отметим, что на днях Ольга Харлан поделилась особым фото, на котором изображена с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

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