Харрисон Форд неожиданно отказался вести "Оскар-2025" за день до церемонии

Легендарный американский актер Харрисон Форд, известный по роли археолога Индиана Джонса, отказался вести "Оскар-2025" за день до церемонии

Артист должен был быть одним из ведущих и вручать лауреату заветную статуэтку. Однако за день до торжественной церемонии Форд отказался выполнять эту важную миссию. Как сообщает Entertainment Weekly, причиной этого стали проблемы со здоровьем. Дело в том, что незадолго до "Оскара-2025" у Харрисона Форда диагностировали опоясывающий лишай. Поэтому актеру пришлось отказаться от роли ведущего на церемонии и доверить другому вручать одну из главных наград кинопремии. Сам артист в это время будет заниматься лечением.

Харрисон Форд / Фото: Associated Press

Отметим, "Оскар-2025" состоится в ночь на 3 марта. Уже вот-вот станет известно, кто получит заветные статуэтки. Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на конкурсе. Мы будем вести текстовую онлайн-трансляцию и первыми сообщим вам имена лауреатов.

Сейчас же предлагаем узнать, где и когда смотреть "Оскар-2025". Также вы можете ознакомиться со скандалами из-за кинопремии и почему торжественная церемония оказалась под угрозой отмены.

Читайте также: