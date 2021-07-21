Харви Вайнштейна снова будут судить за изнасилование — ему грозит до 140 лет тюрьмы

Харви Вайнштейна снова будут судить за изнасилование — ему грозит до 140 лет тюрьмы

Продюсерв экстрадировали из Нью-Йорка в Лос-Анджелес для нового заседания суда.

Пресловутого американского продюсера Харви Вайнштейна, который осужден на 23 года за сексуальные домогательства и изнасилования, экстрадировали из Нью-Йорка в Лос-Анджелес.

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В Калифорнии его ждет новый судебный процесс. Там будут рассматривать дело о пяти изнасилований женщин в отеле в Беверли-Хиллз, которые якобы произошли в период с 2004 по 2013 год. Об этом пишет Fox News.

Так, обвинения содержит 11 пунктов. В частности, четыре пункта насильственного изнасилования, четыре — насильственного орального секса, два — сексуальные побои с применением сдерживания и один пункт — обвинение в сексуальном насилии с применением силы. Теперь киномагнату грозит продолжение тюремного срока на 140 лет.

Associated Press

Со своей стороны, все обвинения Вайнштейн отрицает, как и все эпизоды сексуальных нападений и изнасилований, по которым его признал виновным суд Нью-Йорка.

Рассмотрение дела должно начаться в Калифорнии не позднее ноября.

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Заметим, среди жертв скандального продюсера свое время были знаменитые актрисы, такие как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Роуз Макгоуэн, Сальма Хайек и многие другие. В общем, более 80 женщин обвинили Вайнштейна в домогательствах.

Продюсера приговорили к 23 годам тюремного заключения в марте в 2020 году.

До экстрадиции в Калифорнию Вайнштейн отбывал наказание в тюрьме максимально строгого режима в штате Нью-Йорк, где перенес коронавирус и почти ослеп. А недавно продюсер обжаловал приговор и требует проведения нового суда.

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