Хайден Панеттьери умерла: СМИ назвали вероятную причину смерти 36-летней экс-невесты Кличко

Хайден Панеттьери / © Associated Press

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Раскрыли вероятную причину смерти американской актрисы Хайден Панеттьери, которая умерла 16 августа.

Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, напрямую связанные с делом артистки. Предполагается, что в тот роковой день Хайден Панеттьери приняла таблетку оксикодона, в котором был намешан фентанил.

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Предполагается, что у 36-летней актрисы был «старый дилер» в Лос-Анджелесе, у которого она покупала рецептурные препараты. В СМИ сообщают, что за день до смерти Хайден Панеттьери приобрела у него таблетки, а затем отправилась в Южную Каролину.

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Источники TMZ в правоохранительных органах предполагают, что утром рокового дня актриса приняла таблетку оксикодона. Однако препарат, вероятно, включал в себя фентанил, являющийся мощным синтетическим опиоидным анальгетиком. Предполагают, что эта таблетка и привела к роковой передозировке.

Хайден Панеттьери / © Associated Press

В настоящее время продолжается следствие. Управление по борьбе с наркотиками выясняет, действительно ли дилер продал Хайден Панеттьери таблетки и действительно ли они содержали в себе фентанил. Следует отметить, что окончательная причина смерти актрисы также должна быть установлена токсикологической экспертизой, результатов которой еще нет.

Что известно о смерти Хайден Панеттьери

Хайден Панеттьери умерла 16 августа в возрасте 36 лет. В тот роковой день в службу 911 поступил вызов, в котором сообщалось о женщине без сознания, которая не реагирует на внешние раздражители. В разговоре также говорилось, что медики выезжают, чтобы оказать помощь человеку, у которого передозировка.

Выяснилось, что врачей вызвал бойфренд Хайден Панеттьери Брайан Хикерсон. Впоследствии также стало известно, что мужчина пытался реанимировать актрису, введя ей наркон — препарат, помогающий устранить последствия передозировки опиодами. Когда медики прибыли на место вызова, то констатировали смерть артистки.

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Кстати, на днях на Брайана Хикерсона прямо в баре надели наручники. Мужчина устроил «пьяную сцену» и кричал о смерти Хайден Панеттьери.

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