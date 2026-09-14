ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1245
Время на прочтение
2 мин

Хайден Панеттьери умерла: СМИ назвали вероятную причину смерти 36-летней экс-невесты Кличко

Источники в правоохранительных органах раскрыли, что, вероятно, послужило причиной смерти 36-летней актрисы. Однако следствие еще ведется.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Хайден Панеттьери

Хайден Панеттьери / © Associated Press

Раскрыли вероятную причину смерти американской актрисы Хайден Панеттьери, которая умерла 16 августа.

Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, напрямую связанные с делом артистки. Предполагается, что в тот роковой день Хайден Панеттьери приняла таблетку оксикодона, в котором был намешан фентанил.

Предполагается, что у 36-летней актрисы был «старый дилер» в Лос-Анджелесе, у которого она покупала рецептурные препараты. В СМИ сообщают, что за день до смерти Хайден Панеттьери приобрела у него таблетки, а затем отправилась в Южную Каролину.

Источники TMZ в правоохранительных органах предполагают, что утром рокового дня актриса приняла таблетку оксикодона. Однако препарат, вероятно, включал в себя фентанил, являющийся мощным синтетическим опиоидным анальгетиком. Предполагают, что эта таблетка и привела к роковой передозировке.

Хайден Панеттьери / © Associated Press

Хайден Панеттьери / © Associated Press

В настоящее время продолжается следствие. Управление по борьбе с наркотиками выясняет, действительно ли дилер продал Хайден Панеттьери таблетки и действительно ли они содержали в себе фентанил. Следует отметить, что окончательная причина смерти актрисы также должна быть установлена токсикологической экспертизой, результатов которой еще нет.

Что известно о смерти Хайден Панеттьери

Хайден Панеттьери умерла 16 августа в возрасте 36 лет. В тот роковой день в службу 911 поступил вызов, в котором сообщалось о женщине без сознания, которая не реагирует на внешние раздражители. В разговоре также говорилось, что медики выезжают, чтобы оказать помощь человеку, у которого передозировка.

Выяснилось, что врачей вызвал бойфренд Хайден Панеттьери Брайан Хикерсон. Впоследствии также стало известно, что мужчина пытался реанимировать актрису, введя ей наркон — препарат, помогающий устранить последствия передозировки опиодами. Когда медики прибыли на место вызова, то констатировали смерть артистки.

Кстати, на днях на Брайана Хикерсона прямо в баре надели наручники. Мужчина устроил «пьяную сцену» и кричал о смерти Хайден Панеттьери.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie