Хайди Клум нежно поздравила маму с 80-летием и показала ее архивные фото с конкурса красоты

Звезда показала себя в детстве с мамой.

Немецкая супермодель Хайди Клум, которая недавно публиковала забавные видео с 19-летней дочерью, рассказала о празднике в их семье.

Сегодня, 12 февраля, ее мама отмечает день рождения. Эрни Клум исполнилось 80 лет. По случаю юбилея дочь посвятила маме пост в Instagram. Так, Хайди показала ее самого родного человека в молодости. На архивной фотографии Эрни с уложенными волосами предстает в розовом купальнике с цветами в руках. Очевидно, снимок был сделан во время конкурса красоты на сцене в 1972 году, когда женщине было 28 лет.

Мама Хайди Клум / Фото: instagram.com/heidiklum

"С днем рождения! Счастливого 80-летия. Я тебя люблю, мама", - умилила подписью фотографии Хайди.

Интересно, что звезда скрыла комментарии под публикацией, поэтому поклонники не имеют возможности поздравить Эрни с ее праздником.

В свою очередь знаменитость показала еще одно их общее с мамой архивное фото. На изображении маленькая супермодель позирует в шапке и куртке в объятиях мамы.

Хайди Клум с мамой в детстве / Фото: instagram.com/heidiklum

Напомним, сегодня 12 февраля украинская певица Джамала также поздравила свою маму с особым праздником и показала редкие фото с Галиной Михайловной.

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