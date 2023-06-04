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Хайди Клум отпраздновала 50-летие в прозрачном платье с младшим на 17 лет мужем

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
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Просмотры
2454
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Хайди Клум отпраздновала 50-летие в прозрачном платье с младшим на 17 лет мужем

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Звезда модельного бизнеса устроила вечеринку в стиле "Великого Гэтсби".

Немецкая супермодель Хайди Клум 1 июня отпраздновала день рождения – звезде исполнилось 50 лет.

По случаю своего юбилея знаменитость устроила громкую вечеринку в стиле "Великого Гэтсби". Фотографиями и видео празднования дня рождения Клум поделилась в соцсетях.

В этот вечер виновница праздника была одета в роскошное полупрозрачное платье, украшенное перьями. На голове у звезды красовалось красивое блестящее украшение. Все гости тоже нарядились в соответствующий стиль 1920 годов.

Ни на шаг от любимой жены не отходил муж Хайди Клум, 33-летний музыкант Том Каулиц. Он в течение вечера обнимал и целовал свою избранницу.

Хайди Клум с мужем / © instagram.com/heidiklum
Хайди Клум с мужем / Фото: instagram.com/heidiklum
Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем / © instagram.com/heidiklum
Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем / Фото: instagram.com/heidiklum
Хайди Клум с мужем и его братом / © instagram.com/heidiklum
Хайди Клум с мужем и его братом / Фото: instagram.com/heidiklum

Кстати, поздравить родственницу пришел и брат-близнец Тома, музыкант Билл Каулиц. Кроме того, на празднике присутствовали и другие знаменитости – в частности актриса София Вергара и модель Алессандра Амбросио.

Алессандра Амбросио и другие гости / © instagram.com/heidiklum
Алессандра Амбросио и другие гости / Фото: instagram.com/heidiklum
Хайди Клум и София Вергара / © instagram.com/heidiklum
Хайди Клум и София Вергара / Фото: instagram.com/heidiklum
Хайди Клум отпраздновала 50-летие / © instagram.com/heidiklum
Хайди Клум отпраздновала 50-летие / Фото: instagram.com/heidiklum
Хайди Клум отпраздновала 50-летие / © instagram.com/heidiklum
Хайди Клум отпраздновала 50-летие / Фото: instagram.com/heidiklum

Напомним, немецкая супермодель Хайди Клум и участник немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц поженились в 2019 году. Перед этим влюбленные встречались год. У Хайди есть четверо детей от прежнего брака с певцом Силом.

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Дата публикации
Просмотры
2454
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