Хайди Клум отпраздновала 50-летие в прозрачном платье с младшим на 17 лет мужем

Звезда модельного бизнеса устроила вечеринку в стиле "Великого Гэтсби".
Немецкая супермодель Хайди Клум 1 июня отпраздновала день рождения – звезде исполнилось 50 лет.
По случаю своего юбилея знаменитость устроила громкую вечеринку в стиле "Великого Гэтсби". Фотографиями и видео празднования дня рождения Клум поделилась в соцсетях.
В этот вечер виновница праздника была одета в роскошное полупрозрачное платье, украшенное перьями. На голове у звезды красовалось красивое блестящее украшение. Все гости тоже нарядились в соответствующий стиль 1920 годов.
Ни на шаг от любимой жены не отходил муж Хайди Клум, 33-летний музыкант Том Каулиц. Он в течение вечера обнимал и целовал свою избранницу.
Кстати, поздравить родственницу пришел и брат-близнец Тома, музыкант Билл Каулиц. Кроме того, на празднике присутствовали и другие знаменитости – в частности актриса София Вергара и модель Алессандра Амбросио.
Напомним, немецкая супермодель Хайди Клум и участник немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц поженились в 2019 году. Перед этим влюбленные встречались год. У Хайди есть четверо детей от прежнего брака с певцом Силом.
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