Хайди Клум показала подросшего 18-летнего сына и похвасталась его достижением

Немецкая супермодель Хайди Клум порадовала семейным контентом.

Так, в фотоблоге Гайди рассказала о школьном выпускном ее сына Генри в США. В кадре 18-летний парень в мантии вышел на сцену, чтобы забрать диплом, а затем попозировал с ним под громкие аплодисменты.

Сын Хайди Клум Генри / Фото: instagram.com/heidiklum

Сын Хайди Клум Генри / Фото: instagram.com/heidiklum

Поддержать юношу пришла его семья. В частности, звездная мама со своим младшим избранником, музыкантом Томом Каулитцем. Пара созерцала торжественную церемонию вручения дипломов сидя в зале, нежно обнимаясь.

Хайди Клум с избранником / Фото: instagram.com/heidiklum

"Поздравляем, Генри. Мы все невероятно гордимся тобой. Ты сделал это, мой прекрасный мальчик. Колледж, встречай нас. Сияй ярко", - восхитила поздравлениями сына Клум.

Сын Хайди Клум Генри / Фото: instagram.com/heidiklum

В комментариях поклонники также присоединились к поздравлениям выпускника и пожелали ему новых свершений.

Какая красивая улыбка. Пусть его путь во взрослую жизнь будет ярким

Ваш сын очень красивый, много успехов ему

Поздравляем вашего прекрасного парня

Поздравляю, Генри! Хайди, у тебя прекрасные нащадки

Напомним, недавно Хайди Клум показывала сразу всех своих четырех детей по случаю своего 51-летия и как позировала топлесс возле бассейна.

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