Хайди Клум показала подросшего 18-летнего сына и похвасталась его достижением

Звезда поздравила юношу с особым праздником.
Немецкая супермодель Хайди Клум порадовала семейным контентом.
Так, в фотоблоге Гайди рассказала о школьном выпускном ее сына Генри в США. В кадре 18-летний парень в мантии вышел на сцену, чтобы забрать диплом, а затем попозировал с ним под громкие аплодисменты.
Поддержать юношу пришла его семья. В частности, звездная мама со своим младшим избранником, музыкантом Томом Каулитцем. Пара созерцала торжественную церемонию вручения дипломов сидя в зале, нежно обнимаясь.
"Поздравляем, Генри. Мы все невероятно гордимся тобой. Ты сделал это, мой прекрасный мальчик. Колледж, встречай нас. Сияй ярко", - восхитила поздравлениями сына Клум.
В комментариях поклонники также присоединились к поздравлениям выпускника и пожелали ему новых свершений.
- Какая красивая улыбка. Пусть его путь во взрослую жизнь будет ярким
- Ваш сын очень красивый, много успехов ему
- Поздравляем вашего прекрасного парня
- Поздравляю, Генри! Хайди, у тебя прекрасные нащадки
Напомним, недавно Хайди Клум показывала сразу всех своих четырех детей по случаю своего 51-летия и как позировала топлесс возле бассейна.
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