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Хайди Клум показала взрослую дочь, похожую на нее, как две капли воды

Хайди Клум показала взрослую дочь, похожую на нее, как две капли воды

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1078
Время на прочтение
2 мин
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Хайди Клум показала взрослую дочь, похожую на нее, как две капли воды

Хайди Клум с дочерью / Фото: instagram.com/heidiklum

Звездная мама с дочерью посетили светское мероприятие.

Немецкая супермодель Хайди Клум вместе со своей 19-летней дочерью Лени появилась на праздничной вечеринке в Берлине.

Звездная мама и ее дочь посетили вечер бренда Intimissimi, лицами которого стали в недавней рекламной кампании. Кадрамы с запада Хайди поделилась на своей странице в Instagram.

"Спасибо за самую волшебную ночь в Берлине на праздновании нашей новой кампании... И благодарим всех, кто пришел и провел вечер с нами", — написала в соцсети модель.

Хайди Клум с дочерью / © instagram.com/heidiklum
Хайди Клум с дочерью / Фото: instagram.com/heidiklum
Хайди Клум с дочерью / © instagram.com/heidiklum
Хайди Клум с дочерью / Фото: instagram.com/heidiklum

Для выхода в свет Клум-старшая выбрала мини-платье яркого розового цвета, которое дополнила босоножками на высоком каблуке. А вот Лени предпочла длинное полупрозрачное платье черного цвета, которое открыло ее прелести, и обуло черные туфли-лодочки.

В Сети поклонники отметили, что 19-летняя Лени очень похожа на свою мамочку, особенно когда улыбается: "Дочка — копия мамы", "Волшебные красавицы", "Лени очень похожа на свою маму", "Вот, что значит хорошие гены".

Хайди Клум с дочерью / © instagram.com/heidiklum
Хайди Клум с дочерью / Фото: instagram.com/heidiklum

Напомним, что Хайди Клум – многодетная мамочка. У супермодели старшая дочь Лени от бизнесмена Флавио Бриаторе, с которым они разошлись во время беременности звезды. Также у Хайди есть трое детей от певца Сила — сыновей Генри Гюнтера и Иоганна Райли, а также дочь Лу Сулолу.

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Дата публикации
Просмотры
1078
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