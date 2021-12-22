Хайди Клум с неудачным макияжем показала, как выглядела 31 год назад

Звезда показала архивные фото.
Немецкая супермодель и актриса Хайди Клум решила вспомнить о своей молодости.
48-летняя звезда в своем Instagram поделилась архивными фотографиями. К слову, Хайди показала, как выглядела 31 год назад. На снимках 17-летняя будущая звезда предстала с неудачным макияжем и в интересных нарядах.
"Это я в 17 лет. Мечтаю стать моделью. А еще я немного переборщила с карандашом для губ", — подписала фото знаменитость.
Кстати, звезда скрыла возможность оставлять комментарии под постом. Возможно, побоялась хейта. Впрочем, фанаты звезды однозначно написали бы ей немало комплиментов относительно ее внешнего вида.
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