Хайди Клум с неудачным макияжем показала, как выглядела 31 год назад

Хайди Клум с неудачным макияжем показала, как выглядела 31 год назад

Звезда показала архивные фото.

Немецкая супермодель и актриса Хайди Клум решила вспомнить о своей молодости.

48-летняя звезда в своем Instagram поделилась архивными фотографиями. К слову, Хайди показала, как выглядела 31 год назад. На снимках 17-летняя будущая звезда предстала с неудачным макияжем и в интересных нарядах.

Хайди Клум в юности / instagram.com/heidiklum

"Это я в 17 лет. Мечтаю стать моделью. А еще я немного переборщила с карандашом для губ", — подписала фото знаменитость.

Хайди Клум в юности / instagram.com/heidiklum

Кстати, звезда скрыла возможность оставлять комментарии под постом. Возможно, побоялась хейта. Впрочем, фанаты звезды однозначно написали бы ей немало комплиментов относительно ее внешнего вида.

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