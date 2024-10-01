"Хазяїн 2. На своїй землі" с Богданом Бенюком в главной роли: когда премьера на "1+1 Украина"

13 октября в 23:00 на "1+1 Украина" состоится премьера телевизионного фильма "Хазяїн 2. На своїй землі". Зрители снова увидят Богдана Бенюка в образе харизматичного и волевого Терентия Пузыря, который сталкивается с самым тяжелым испытанием в своей жизни.

Отказавшись уезжать из родного села на фоне угрозы полномасштабного вторжения российских войск в Украину, бизнесмен Терентий Пузырь оказывается под оккупацией. Когда россияне превращают его агрофирму в военную базу, а террор в отношении его односельчан набирает бешеные обороты, он предстает перед сложным выбором – приспосабливаться в надежде на выживание или действовать ради спасения всего общества.

На одной съемочной площадке снова встретились Богдан Бенюк, Виктор Жданов, Ольга Сумская. Также в продолжении истории о Терентии Пузыре зрители увидят молодых украинских актеров — Валентину Сергееву, Екатерину Алексееву, Илью Пономаренко.

Виктор Жданов / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Хазяїн 2. На своїй землі" – это история о мужестве, силе духа и несокрушимости украинцев, о борьбе за свободу и право жить на своей земле.

"24 февраля 2022 года абсолютно кардинально изменило всех нас. В защиту нашей Родины стали не только Вооруженные силы Украины, но и те, кто работает на нашей украинской земле. И неважно, это тракторист или владелец агрофирмы. Наш Хозяин предстает перед выбором, когда весь его мир оккупируют оккупанты. Я думаю, Карпенко-Карий точно хотел бы увидеть своего персонажа в условиях борьбы за свободу и независимость нашей родной земли", — делится Богдан Бенюк.

Напомним, в 2021 году появилась первая часть "Хозяина" – современная украинская классика на новый лад. Лента создавалась по мотивам одноименной социальной комедии классика украинской литературы Ивана Карпенко-Карого и демонстрировала особый взгляд на вечный конфликт – взаимоотношения родителей и детей. Во второй части судьба персонажа Терентия Пузыря будет развиваться и покажет новые головокружительные перевоплощения.

Ольга Сумская и Виктор Жданов / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Над производством телевизионного фильма работала "Основа Фильм Продакшн". Проект реализован при поддержке USAID.

Авторы сценария – Тарас Антипович, Валентина Руденко, Тарас Ткаченко. Режиссеры – Тарас Ткаченко и Заза Буадзе. Продюсеры – Виктория Горенштейн и Татьяна Куц.

Премьеру "Хазяїна 2. На своїй землі" зрители увидят 13 октября в 23:00 на телеканале "1+1 Украина" и на платформе кино и телевидения "Киевстар ТВ".

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