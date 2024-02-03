HBO расторгла контракт с российским актером из-за поддержки окупантов

Милош Бикович больше не будет играть в сериале "Белый лотос".

Сербского актера, который имеет российское гражданство, Милоша Биковича убрали из третьего сезона популярного сериала "Белый лотос" от HBO.

Такое решение было принято компанией более чем через неделю после того, как Министерство иностранных дел Украины в X раскритиковало HBO из-за участия пророссийского Биковича в их сериале:

"Милош Бикович, сербский актер, поддерживающий Россию с начала полномасштабного вторжения, теперь собирается сыграть главную роль в третьем сезоне HBO "Белый лотос". HBO, нормально ли для вас работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушает международное право?" – говорилось в сообщении.

2019-го Путин вручил Биковичу медаль / Фото: Twitter.com/mfa_ukraine

Так же тысячи гневных комментариев в сторону компании обрушилось и от украинцев. В конце концов Биковича, поддерживающего аннексию Крыма и ярого путиниста, убрали из "Белого лотоса", где он должен был сыграть одну из главных ролей. Сейчас сценарий переписывается, а компания ищет замену стороннику Путина.

О том, что HBO разорвало с ним контракт, Милош Бикович рассказал в Instagram лично:

"Я был бы рад сниматься в "Белом Лотосе" - сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однко мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы. События последней недели были целенаправленной кампанией, которую развернули против меня, чтобы повлиять на решения, которые могут создать тревожный прецедент, омрачающий суть художественной свободы. Результатом такого нарратива становится торжество абсурда и поражение искусства", — заявил Бикович.

Милош Бикович о решении HBO / Фото: instagram.com/bikovic

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Милош Бикович принял сторону России, также он публично поддержал аннексию Крыма РФ. Он находится в базе сайта "Миротворец", также ему запрещен въезд в Украину.

С 2014 года Быкович активно снимался в российских фильмах и сериалах, а в 2019 Путин наградил его медалью за вклад в российское искусство и культуру. В 2021 году Быкович получил российское гражданство.

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