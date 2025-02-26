HBO снимает сериал о Гарри Поттере: стало известно имя актера, который воплотит роль Дамблдора

Телеканал HBO снимает новый сериал о "мальчике, который выжил" Гарри Поттере на основе одноименных книг британской писательницы Джоан Роулинг.

О захватывающем мире волшебников уже сняли восемь фильмов. HBO же попытается повторить успех картин и готовит сериал, которым обещает больше раскрыть историю о Гарри Поттере. Сейчас телеканал подбирает новых актеров, которые воплотят главные роли. Пока в Сети сплетничают, кто станет новыми Гарри, Гермионой, Роном и другими, первый артист официально подтвердил свое участие в сериале. В частности, роль директора Хогвартса - Альбуса Дамблдора - воплотит на экранах 79-летний американский актер Джон Литгоу. Артист официально подтвердил это изданию ScreenRant.

Джон Литгоу сыграет нового Альбуса Дамблдора / Фото: Associated Press

"Это стало для меня полной неожиданностью. Это было нелегкое решение, потому что, боюсь, оно определит последнюю главу моей жизни. Но я очень взволнован. Некоторые замечательные люди снова обращают внимание на Гарри Поттера. Вот почему это было такое сложное решение. Мне будет около 87 лет на вечеринке по случаю завершения съемок, но я сказал да", - поделился актер.

Отметим, сериал о Гарри Поттере снимает телеканал HBO. Съемки начнутся летом этого года. Тем временем премьера сериала запланирована на конец 2026 года начало 2027-го. Он будет состоять из семи сезонов, в основе каждого из которых будет лежать книга о волшебнике Гарри Поттере.

Напомним, в ближайшее время в Украине состоится премьера комедийного фильма "Песики", где главную роль сыграла ведущая Леся Никитюк. Недавно Надя Дорофеева представила новую песню, которая стала саундтреком к ленте.

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