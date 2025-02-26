HBO снимает сериал о Гарри Поттере: стало известно имя актера, который воплотит роль Дамблдора

Нового директора Хогвартса воплотит на экранах 79-летний артист.
Телеканал HBO снимает новый сериал о "мальчике, который выжил" Гарри Поттере на основе одноименных книг британской писательницы Джоан Роулинг.
О захватывающем мире волшебников уже сняли восемь фильмов. HBO же попытается повторить успех картин и готовит сериал, которым обещает больше раскрыть историю о Гарри Поттере. Сейчас телеканал подбирает новых актеров, которые воплотят главные роли. Пока в Сети сплетничают, кто станет новыми Гарри, Гермионой, Роном и другими, первый артист официально подтвердил свое участие в сериале. В частности, роль директора Хогвартса - Альбуса Дамблдора - воплотит на экранах 79-летний американский актер Джон Литгоу. Артист официально подтвердил это изданию ScreenRant.
"Это стало для меня полной неожиданностью. Это было нелегкое решение, потому что, боюсь, оно определит последнюю главу моей жизни. Но я очень взволнован. Некоторые замечательные люди снова обращают внимание на Гарри Поттера. Вот почему это было такое сложное решение. Мне будет около 87 лет на вечеринке по случаю завершения съемок, но я сказал да", - поделился актер.
Отметим, сериал о Гарри Поттере снимает телеканал HBO. Съемки начнутся летом этого года. Тем временем премьера сериала запланирована на конец 2026 года начало 2027-го. Он будет состоять из семи сезонов, в основе каждого из которых будет лежать книга о волшебнике Гарри Поттере.
Напомним, в ближайшее время в Украине состоится премьера комедийного фильма "Песики", где главную роль сыграла ведущая Леся Никитюк. Недавно Надя Дорофеева представила новую песню, которая стала саундтреком к ленте.
Читайте также: