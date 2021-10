Хейли Бибер – Бритни Спирс, а Мила Кузнецова – Малефисента: образы звезд на Хэллоуин

Знаменитости удивляют фанатов своими перевоплощениями.

В ночь на 1 ноября почти весь мир празднует мистический Хэллоуин или Вечер всех святых.

Настоящие фанаты этого праздника – жители США и Европы. С каждым годом все больше украинцев также приобщаются к действу. Они заранее готовятся, подбирают жуткие образы, костюмы, делают соответствующий макияж и прически. Пользователи делают яркие фото и видео, которые показывают фолловерам в своих фотоблогах.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку перевоплощений голливудских и украинских звезд.

Хейли и Джастин Биберы

Так, супруга канадского певца Джастина Бибера, модель Хейли, превратилась в поп-звезду Бритни Спирс. Она воспроизвела ее образы из культовых клипов Oops!...I Did It Again и Baby One More Time.

Со своей стороны, Джастин также отказался от агрессивного костюма и предстал в образе мишки.

Джастин Бибер / instagram.com/justinbieber

Милая Кузнецова

Обладательница самой большой натуральной груди в Украине, plus-size модель Мила Кузнецова примерила образ Малефисенты.

Милая Кузнецова / instagram.com/mila_kuznetsova10

Lizzo

Популярная американская певица и реперша Lizzo восхитила Сеть в образе малыша Йоды из сериала "Мандалорец".

Lizzo / instagram.com/lizzobeeating

Камалия

Певица Камалия с дочерьми также не обошли праздник. Так, одна из двойняшек предстала в образе Харли Квинн, а другая вместе со звездной мамочкой превратилась в ведьмочку.

Камалия с детьми / instagram.com/kamaliyaofficial

Ребел Уилсон

А вот актриса Ребел Уилсон с друзьями устроили вечеринку и превратились в игроков из нашумевшего сериала "Игра в кальмара". Компания даже воспроизвела игру "Зеленый свет, красный свет".

Lida Lee

Украинская певица и участница шоу "Танцы со звездами" Lida Lee в этом году решила быть вампиром.

Lida Lee / instagram.com/lidalee_official

Крисси Тейген и Джон Ледженд

Звездная чета модели Крисси Тейген и певца Джона Ледженда прибегли к классическому хэллоуинскому образу – семье Аддамсов.

Эктор Хименес-Браво

Известный колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво удивил фанатов образом чумного врача.

Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

