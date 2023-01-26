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Хейли Бибер кардинально сменила прическу и показалась в новом имидже

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
2091
Время на прочтение
1 мин
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Хейли Бибер кардинально сменила прическу и показалась в новом имидже

Хейли Бибер / Фото: instagram.com/haileybieber

Знаменитость коротко отрезала свои длинные волосы.

Жена канадского певца Джастина Бибера – модель Хейли – решилась на кардинальные изменения имиджа.

В частности, знаменитость оновила свою прическу. До этого у модели были длинные русые волосы. Впрочем, похоже, Хейли надоела длина. Поэтому знаменитость решилась отрезать волосы. А вот менять цвет жена Бибера пока не рискует.

Хейли Бибер / © instagram.com/haileybieber
Хейли Бибер / Фото: instagram.com/haileybieber

В Instagram модель опубликовала новые фото, где показалась в новом имидже со стильным каре. В комментариях поклонники не сдержались и просто засыпали Хейли комплиментами, они отметили, что ей невероятно идет новая прическа.

Хейли Бибер / © instagram.com/haileybieber
Хейли Бибер / Фото: instagram.com/haileybieber
Хейли Бибер / © instagram.com/haileybieber
Хейли Бибер / Фото: instagram.com/haileybieber
  • Тебе очень идет
  • Когда я думала, что ты уже неотразима и лучше быть не может, ты доказываешь, что может
  • Когда смотрю на тебя, мне тоже хочется подстричься

Напомним, прошлой весной Хейли пережила микроинсульт. Знаменитость делилась, что это повлияло на ее психологическое здоровье и ухудшило его.

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Дата публикации
Просмотры
2091
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