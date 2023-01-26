Хейли Бибер кардинально сменила прическу и показалась в новом имидже

Жена канадского певца Джастина Бибера – модель Хейли – решилась на кардинальные изменения имиджа.

В частности, знаменитость оновила свою прическу. До этого у модели были длинные русые волосы. Впрочем, похоже, Хейли надоела длина. Поэтому знаменитость решилась отрезать волосы. А вот менять цвет жена Бибера пока не рискует.

Хейли Бибер / Фото: instagram.com/haileybieber

В Instagram модель опубликовала новые фото, где показалась в новом имидже со стильным каре. В комментариях поклонники не сдержались и просто засыпали Хейли комплиментами, они отметили, что ей невероятно идет новая прическа.

Хейли Бибер / Фото: instagram.com/haileybieber

Хейли Бибер / Фото: instagram.com/haileybieber

Тебе очень идет

Когда я думала, что ты уже неотразима и лучше быть не может, ты доказываешь, что может

Когда смотрю на тебя, мне тоже хочется подстричься

Напомним, прошлой весной Хейли пережила микроинсульт. Знаменитость делилась, что это повлияло на ее психологическое здоровье и ухудшило его.

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