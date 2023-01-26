Хейли Бибер кардинально сменила прическу и показалась в новом имидже

Знаменитость коротко отрезала свои длинные волосы.
Жена канадского певца Джастина Бибера – модель Хейли – решилась на кардинальные изменения имиджа.
В частности, знаменитость оновила свою прическу. До этого у модели были длинные русые волосы. Впрочем, похоже, Хейли надоела длина. Поэтому знаменитость решилась отрезать волосы. А вот менять цвет жена Бибера пока не рискует.
В Instagram модель опубликовала новые фото, где показалась в новом имидже со стильным каре. В комментариях поклонники не сдержались и просто засыпали Хейли комплиментами, они отметили, что ей невероятно идет новая прическа.
- Тебе очень идет
- Когда я думала, что ты уже неотразима и лучше быть не может, ты доказываешь, что может
- Когда смотрю на тебя, мне тоже хочется подстричься
Напомним, прошлой весной Хейли пережила микроинсульт. Знаменитость делилась, что это повлияло на ее психологическое здоровье и ухудшило его.
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