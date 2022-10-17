Хейли Бибер неожиданно попозировала с бывшей мужа Селеной Гомес после многолетних скандалов

Между моделью и певицей уже много лет идет конфликт.

В Сети обсуждают неожиданное фото жены Джастина Бибера, Хейли Болдуин, с его бывшей любимой, певицей Селеной Гомес.

Модель и певица встретились на галаконцерте в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе. Фотографии звезд появились на странице светского фотографа Тайлерра Хэмптома.

Хейли и Селена показали в кадре объятия и счастливые улыбки. На фото пользователям Сети могло показаться, что между звездами царит настоящая дружба.

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Однако еще недавно и Хейли и Селена страдали от нападений хейтеров. Долгое время модель обвинялась в том, что она разрушила отношения Гомес и Бибера. Не раз Хейли обращалась с просьбами прекратить ее буллинг в соцсетях. В то же время фаны модели "атаковали" Селену из-за того, что она ни разу не вступилась в жены бывшего и не попросила остановить хейт в ее адрес.

Фото: Associated Press

Напомним, что Джастин Бибер и Селена Гомес были в отношениях с 2010 по 2013 годы. Через два года после расставания с певицей исполнитель намекнул на отношения с Хейли, опубликовав фото с их поцелуем. Однако в 2017 году Джастина снова заметили в компании Селены. пара пыталась наладить отношения и даже посещала сеансы психолога, но вскоре певец снова возобновил отношения с моделью.

Фото: instagram.com/justinbieber

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