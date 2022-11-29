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Хейли Бибер с округлым животом сообщила о серьезном заболевании

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
2890
Время на прочтение
1 мин
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Хейли Бибер с округлым животом сообщила о серьезном заболевании

Хейли Бибер / Фото: instagram.com/haileybieber

У нее обнаружили огромную кисту.

Жена певца Джастина Бибера, модель Хейли Бибер, сообщила о серьезной болезни, из-за которой ее живот выглядит как у беременной.

Очень часто на фото папарацци поклонник замечают округлый животик у Хейли, что становится поводом для разговоров о беременности модели. Устав от слухов, Хейли решила рассказать, что на самом деле не беременна, а имеет определенные проблемы со здоровьем.

В сторож в Instagram жена Бибера показала свой живот и написала, что врачи диагностировали у нее большую кисту в яичнике. У своего живота звезда также написала: "Не ребенок".

Хейли Бибер / © instagram.com/haileybieber
Хейли Бибер / Фото: instagram.com/haileybieber

"У меня киста в яичнике размером с яблоко. У меня нет эндометриоза или синдрома поликистозных яичников, но несколько раз у меня уже была киста яичника, и это никогда не бывает весело. Это больно и заставляет меня чувствовать тошноту, вздутие живота, спазмы и чрезмерные эмоции", – поделилась Хейли.

Также модель написала, что надеются, что фаны смогут понять ее проблему.

"В любом случае... Я уверена, что многие из вас смогут понять. Мы все сможем", — добавила Бибер.

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Дата публикации
Просмотры
2890
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