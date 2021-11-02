Хейли и Джастин Бибер рассказали о проблемах в их браке: "Было много ран и оскорблений"

Хейли и Джастин Бибер рассказали о проблемах в их браке: "Было много ран и оскорблений"

Парочка вышла замуж в 2018 году.

Популярный певец Джастин Бибер откровенно рассказал о проблемах, с которыми он со своей женой Хейли споткнулся за три года их брака.

Артист долгое время боролся с депрессией. В новом выпуске американского подкаста "Добросовестно" Джастин рассказал, что ему пришлось многое сделать, чтобы построить здоровые отношения.

"Я так много пережил в своей жизни. Я понял, что мне нужно пройти через серьезное исцеление, чтобы построить нормальные отношения. А у меня было много травм и шрамов. Поэтому я просто начал над этим работать", — откровенно поделился артист.

Хейли и Джастин Биберы / instagram.com/justinbieber

Впрочем, он говорит, что Хейли приняла его таким, каким он был. Однако, как они только поженились, это произошло в 2018 году, у певца все еще было много ран.

"Даже когда мы поженились, все еще было много ран и оскорблений, с которыми мне нужно было справиться", — признался Джастин.

Хейли и Джастин Биберы / instagram.com/justinbieber

К слову, и сама модель говорит, что хоть у них с артистом довольно крепкий брак, но иногда возникают недоразумения.

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