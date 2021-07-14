Хилари Дафф ошарашила откровенными фото с домашних родов

Артистка в третий раз стала мамой в марте.

Американская актриса и певица Хилари Дафф, которая в марте в третий раз стала мамой, поделилась фото из домашних родов.

На странице в Instagram 33-летняя исполнительница запостила откровенные фотографии. Также артистка поделилась подробностями появления ребенка на свет. Знаменитость рассказала, что для нее было очень важно иметь правильную поддержку во время рождения дочери.

"Идеальный объем пространства, юмор, покой и люди, которые поддерживали мою силу. Мой муж был самым спокойной человеком в комнате, когда мне хотелось лезть на стену, а моя маленькая Молли — просто необычная доула, которая сидела со мной, когда мне нужно было быть спокойной", — написала звезда.

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Хилари также добавила, что на родах присутствовала ее мама. Женщина готовила закуски.

"Это тяжелая работа — беременность, роды (не важно, каким способом женщина рожает ребенка: будь это кесарево сечение, домашние роды или роды в клинике), грудное вскармливание, воспитание этих маленьких созданий, чтобы они росли добрыми и честными гражданами мира. Это утомительное, очаровательное и прекрасноеприключение", — поделилась она.

Напомним, ранее Дафф призналась, что рожала в присутствии 9-летнего сына. Звезда хотела показать парню, какие сильные женщины.

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