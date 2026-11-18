Хилари Суонк / © Associated Press

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Звезда фильма «Крошка на миллион», голливудская актриса Хилари Суонк поставила на место критиков ее беременности в 52 года.

Знаменитость ждет рождения третьего ребенка. Но, оказывается, звезду упрекают, мол, 52 года — это уже поздно. Сама же Хилари Суонк придерживается иного мнения, о чем пишет Daily Mail. Актриса убеждена, что современные реалии очень сильно изменились. Сейчас многие женщины предпочитают рожать в более зрелом возрасте. Звезда считает это нормой.

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«Время принять современные реалии. Наш мир настолько развился, люди живут гораздо дольше, и так много женщин хотят отложить материнство на позже — рожать детей в зрелом возрасте становится вполне обычным делом», — объяснила знаменитость.

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Хилари Суонк / © Associated Press

Также Хилари Суонк высказалась о и о своем состоянии. Три года назад знаменитость родила двойню. Актриса говорит, что беременность одним ребенком куда легче, чем двумя. Правда, даже когда артистка была в первый раз в положении, активно работала. Звезда Голливуда признается, что нагрузка была безумной, но она со всем справилась.

«Скажу, что вынашивать одного ребенка гораздо легче, чем двойню. С двойней я работала вплоть до третьей недели третьего триместра, так что нагрузка была безумной! Я работала по 18 часов в день и имела двух дублерш, потому что им нельзя было работать сверхурочно! А вот беременной "старородящей" женщине — можно!» — говорит знаменитость.

Раньше Хилари Суонк была сосредоточена на карьере. Сейчас знаменитость очень радуется, что у нее прекрасный муж и дети, а их семья вскоре станет еще больше. Кстати, трехлетние двойняшки уже ждут рождения сестренки или братика и спрашивают у мамы, когда же это произойдет. На что Хилари Суонк отвечает, что Рождество они уже будут встречать в новом составе.

Дети Хилари Суонк / © instagram.com/hilaryswank

«Они так радуются появлению этого малыша! Постоянно спрашивают: "Когда родится ребеночек? Когда родится ребеночек?". А я отвечаю: "На Рождество", и теперь они каждое утро просыпаются со словами: "Уже Рождество?". Они в таком восторге», — признается знаменитость.

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