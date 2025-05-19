Хименес-Браво показался в форме на военных тренировках и сделал заявление: "Стану частью армии"

Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

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Украинский шеф-повар и ведущий Эктор Хименес-Браво показался в военной форме и сделал заявление.

В фотоблоге звезда рассказал, что его жизнь навсегда изменилась. Эктор неожиданно для поклонников примерил военную форму и показался вместе с другими бойцами на Харьковщине. Из кадров становится понятно, что кулинар в полевых условиях учился стрелять, управлять дронами, готовился к физическим нагрузкам и пообщался с военными.

В своей публикации Хименес-Браво не стал рассекречивать подробности этой поездки, но добавил, что "станет частью украинской армии" и это не очередные кадры со съемок кино. Какую именно позицию будет занимать шеф-повар - пока неизвестно. По словам ведущего, об этом станет известно позже.

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"Я исчез на несколько дней. Без связи, без камер, без привычного мира. Пошел туда, где не спрашивают, кто ты в гражданской жизни. Я сейчас здесь и у меня конкретная миссия. Я больше не могу сидеть дома. Это не съемки. Это не репетиция. Это не история из кино. Поэтому сделал то, на что решался с февраля 2022 года... Увидел другую сторону медали - титановую. И понял, что не вернусь другим. Но я стану частью армии. Частью Украины. Скоро увидите все сами", - заинтриговал кулинар.

Напомним, недавно актер Геннадий Попенко сообщил о списании со службы и объяснил причину.