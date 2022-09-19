Хименес-Браво признался, считает ли себя патриотом Украины: "Все, что делаю – это большая благодарность"

С началом полномасштабной войны Эктор Хименес-Браво решил не покидать Украину, которая за долгие годы стала для него почти родной страной. Сейчас повар активно волонтерит и даже посещает "горячие точки", чтобы поддержать наших военных.

В своем Instagram Хименес-Браво признался, что на самом деле ему не важно иметь гражданство, чтобы чувствовать себя патриотом Украины.

"Патриотами просыпаемся каждый день, а не рождаемся. Недостаточно иметь в паспорте гражданство "украинец", потому что у меня его нет. Но я горжусь быть патриотом Украины", — написал Эктор.

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

По мнению шеф-повара, патриотизм состоит в том, чтобы поддерживать свою страну, а не только требовать чего-либо от государства. Хименес-Браво призвал украинцев работать ради родины и пошутил, что многие считают его безумным из-за его позиции.

"Не нужно отдавать все, но есть то, что обязаны делать — платить налоги, не только страна должна идти на ваш клич и быть что-то постоянно должна, давайте уже избавимся от этих "совковых" взглядов. Все, что делаю — это большая благодарность моей Украине за 13 лет любви и гостеприимства. Это безумие, быть колумбийцем и быть влюбленным в страну, где идет самая жестокая, самая подлая война со времен Второй Мировой? Тогда мне нравится быть безумным", — добавил повар.

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