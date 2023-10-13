Хит группы The Kolors завирусился в Сети: что известно о коллективе и нашумевшем треке ITALODISCO

Итальянская группа The Kolors наделала шум в своей сети своим последним треком под названием ITALODISCO.

Коллектив еще пять месяцев назад представил композицию и атмосферный клип в стиле ретро-дискотеки. Трек сразу набрал много просмотров и ругательств от поклонников, однако чтобы "залететь" в Сети ему понадобилось время.

Сначала снимать забавные ролики в соцсетях под песню начали итальянцы. На просторах TikTok и YouTube начали появляться короткие видео, где люди танцевали под ITALODISCO. Однако со временем трек начал быстро набирать популярность не только у родной страны музыкантов, но и за рубежом.

С бешеной скоростью в Сети начал распространяться тренд танцевать под песню группы The Kolors, а ролики под звук начали набирать миллионы просмотров. А на родине коллектива они начали получать награды за свой хит, что, кстати, стало для них неожиданностью.

"Мне понадобилось несколько дней, чтобы переварить все это..... Те, кто меня знает, знают, что я никогда не чувствовал себя комфортно, когда речь идет о трофеях... но на этот раз все было иначе! На этот раз, как никогда, за этими наградами я чувствую присутствие миллионов людей, которые хотели, чтобы именно эти руки взяли их.Искреннейшим образом... И мне хочется думать, что именно эти люди — те, кто буквально принял ITALODISCO и впустил ее в свою жизнь, в свои беззаботные моменты, в свои истории — почувствовали искренность, с которой мы писали и создавали эту песню с самого первого момента работы в студии. Говорят, что хорошее приходит тогда, когда этого меньше всего ждешь... — сказал лидер группы Стеш Фьордиспино.

The Kolors / Фото: instagram.com/thekolors_stash

Группа не стала медлить и решила собрать еще больше лайков от фанатов и оставаться "на волне". Недавно коллектив выпустил еще одну версию песни – на английском, что помогло расширить аудиторию. Через несколько недель на новом видео группы собралось более 18 миллионов просмотров, а на трек начали записывать каверы.

The Kolors — что известно о группе

Итальянская группа образовалась в 2009 году в Милане. В состав группы вошли солист Стеш Фьордиспино, барабанщик Алекс Фьордиспино и клавишник Даниэле Мона.

Известность в родной Италии пришла в коллектив за год, когда они стали резидентами известного миланского клуба Le Scimmie и начали играть на "разогреве" у таких известных звезд, как Gossip, Hurts и Paolo Nutini. Через некоторое время талантливых ребят заметили продюсеры и предложили записать первый альбом.

The Kolors / Фото: instagram.com/thekolors_stash

В течение 14 лет The Kolors активно работали над созданием новых хитов и участвовали в фестивалях и разных ТВ-шоу. В 2023 году группа начала свое сотрудничество с мировым лейблом Warner Music Italy. Песня ITALODISCO стала первым общим треком в этом сотрудничестве и стала одной из лучших в чартах Италии, Швейцарии и Польши.

The Kolors / Фото: instagram.com/thekolors_stash

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